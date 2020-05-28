***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
28.05.2020 09:23
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847110
BIST
18:05104.954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 104.954
|
105.495
En Düşük
103.798
18:056,7807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0085
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7884
En Düşük
6,7656
18:057,4795
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0197
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4846
En Düşük
7,4416
18:05374,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,61
|Açılış
|: 374,98
|
|Önceki Kapanış
|: 372,37
|
375,45
En Düşük
371,87
BIST En Aktif Hisseler
|VESTL
|13,84
|114.233.071
|% 0,00
|
|TIRE
|6,93
|39.741.569
|% 0,00
|
|SAYAS
|3,56
|5.840.061
|% 0,00
|
|NETAS
|15,54
|84.815.759
|% 0,00
|
|RYSAS
|6,64
|82.437.403
|% 0,00
|
|VESTL
|13,84
|114.233.071
|% 0,00
|
|TIRE
|6,93
|39.741.569
|% 0,00
|
|SAYAS
|3,56
|5.840.061
|% 0,00
|
|NETAS
|15,54
|84.815.759
|% 0,00
|
|RYSAS
|6,64
|82.437.403
|% 0,00
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 0,00
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 0,00
|
|ASELS
|30,08
|1.020.823.935
|% 0,00
|
|PGSUS
|59,10
|902.118.071
|% 0,00
|
|TUPRS
|83,90
|868.709.804
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,43
|377.154.423
|% 0,00
|
|GARAN
|7,64
|1.989.464.646
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,87
|544.242.025
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,21
|404.700.578
|% 0,00
|
|THYAO
|12,33
|1.688.618.538
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3011
|8,3427
|% 0,25
|
|Frank
|6,9770
|7,0191
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8006
|1,8097
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|10,08
|
|Altın Gr.
|375
|375
|2,83
|
|Cumhuriyet
|2.436
|2.466
|19,40
|
|Tam
|2.508
|2.530
|20,00
|
|Yarım
|1.224
|1.237
|9,80
|
|Çeyrek
|612
|619
|4,90
|
|Gümüş.Ons
|17,33
|17,36
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|0,02
|
|B. Petrol
|34,11
|34,11
|-0,63
|