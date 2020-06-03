***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
03.06.2020 09:09
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848672
BIST
10:28109.222
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 1.124,26
|Açılış
|: 108.926
|
|Önceki Kapanış
|: 108.097
|
109.224
En Düşük
108.704
10:286,7272
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0220
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,7350
En Düşük
6,6727
10:287,5452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0438
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,5508
En Düşük
7,4561
10:28372,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,03
|Açılış
|: 372,16
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,98
En Düşük
370,64
BIST En Aktif Hisseler
|FRIGO
|17,93
|1.475.262
|% 10,00
|
|YONGA
|30,08
|264.163
|% 9,94
|
|DOBUR
|13,99
|2.238.728
|% 9,73
|
|EGCYO
|1,14
|371.881
|% 9,62
|
|EMNIS
|4,46
|161.247
|% 9,58
|
|RTALB
|18,92
|11.287.470
|% -9,99
|
|GLRYH
|8,16
|2.740.308
|% -9,93
|
|EKIZ
|5,92
|3.776.226
|% -9,89
|
|BASCM
|3,38
|39.715
|% -6,37
|
|DITAS
|16,28
|277.351
|% -6,22
|
|GARAN
|8,23
|338.316.998
|% 2,11
|
|ASELS
|31,96
|304.737.478
|% -2,02
|
|EKGYO
|1,75
|202.904.436
|% 2,34
|
|THYAO
|12,64
|110.180.843
|% 0,24
|
|EREGL
|8,41
|106.034.820
|% 1,82
|
|EKGYO
|1,75
|202.904.436
|% 2,34
|
|GARAN
|8,23
|338.316.998
|% 2,11
|
|IHLGM
|1,34
|49.695.190
|% 3,08
|
|PETKM
|3,67
|90.540.170
|% 1,10
|
|ADESE
|1,71
|36.771.908
|% 1,79
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4456
|8,4879
|% 0,76
|
|Frank
|6,9660
|7,0080
|% 0,51
|
|Riyal
|1,7857
|1,7947
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|-5,46
|
|Altın Gr.
|372
|372
|0,34
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.445
|-10,80
|
|Tam
|2.484
|2.509
|-10,90
|
|Yarım
|1.212
|1.228
|-5,50
|
|Çeyrek
|606
|614
|-2,70
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,84
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|-0,03
|
|B. Petrol
|40,25
|40,25
|0,68
|