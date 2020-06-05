***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
05.06.2020 09:44
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849347
BIST
11:01110.212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 675,41
|Açılış
|: 110.143
|
|Önceki Kapanış
|: 109.537
|
110.434
En Düşük
110.086
11:016,7678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0150
|Açılış
|: 6,7920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7900
|
6,7692
En Düşük
6,7351
11:017,6822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0243
|Açılış
|: 7,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6150
|
7,6972
En Düşük
7,6259
11:01371,82
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,32
|Açılış
|: 371,82
|
|Önceki Kapanış
|: 372,13
|
373,08
En Düşük
370,37
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|3,96
|173.024
|% 10,00
|
|RTALB
|18,73
|43.516.047
|% 9,98
|
|AYCES
|31,40
|1.287.086
|% 9,94
|
|GLRYH
|8,08
|17.929.001
|% 9,93
|
|CRDFA
|3,88
|644.265
|% 9,92
|
|YONGA
|24,38
|19.943
|% -9,97
|
|TSGYO
|3,09
|2.660.839
|% -9,91
|
|GSDDE
|4,19
|1.512.597
|% -9,89
|
|EKIZ
|5,76
|261.377
|% -9,86
|
|TSPOR
|4,49
|9.701.287
|% -9,84
|
|THYAO
|12,74
|344.360.744
|% 1,19
|
|TUPRS
|88,80
|163.595.458
|% 2,60
|
|PETKM
|3,82
|139.442.343
|% -1,04
|
|TCELL
|14,48
|108.800.241
|% 2,04
|
|BIMAS
|69,70
|102.619.722
|% 1,01
|
|CEMAS
|1,25
|55.643.398
|% 1,63
|
|IHLGM
|1,34
|45.858.260
|% -0,74
|
|EKGYO
|1,66
|54.773.045
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,47
|39.395.546
|% 0,00
|
|ODAS
|2,06
|38.797.204
|% 0,98
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5439
|8,5868
|% 0,76
|
|Frank
|7,0396
|7,0820
|% 0,03
|
|Riyal
|1,7965
|1,8055
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.708
|-6,20
|
|Altın Gr.
|372
|372
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|2.414
|2.445
|-2,20
|
|Tam
|2.485
|2.516
|-2,30
|
|Yarım
|1.212
|1.228
|-1,10
|
|Çeyrek
|606
|614
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,70
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|0,00
|
|B. Petrol
|40,74
|40,74
|0,76
|