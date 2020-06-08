***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
08.06.2020 09:16
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849764
BIST
11:02110.892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 870,50
|Açılış
|: 110.332
|
|Önceki Kapanış
|: 110.022
|
110.927
En Düşük
110.157
11:026,7788
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0135
|Açılış
|: 6,8060
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7823
En Düşük
6,7485
11:027,6695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0383
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6861
En Düşük
7,6183
11:02369,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 2,88
|Açılış
|: 369,68
|
|Önceki Kapanış
|: 366,80
|
369,92
En Düşük
364,72
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|34,54
|1.364.679
|% 10,00
|
|MNDRS
|3,08
|46.385.587
|% 10,00
|
|LUKSK
|14,88
|989.341
|% 9,98
|
|RTALB
|20,60
|6.493.285
|% 9,98
|
|MAALT
|87,70
|23.269.568
|% 9,97
|
|CASA
|20,78
|57.332
|% -9,97
|
|SODSN
|11,71
|32.378
|% -9,85
|
|ATSYH
|1,60
|13.280
|% -9,09
|
|KPHOL
|3,17
|22.190
|% -8,12
|
|EKIZ
|6,15
|664.095
|% -8,07
|
|GARAN
|8,39
|411.983.210
|% 1,21
|
|EKGYO
|1,73
|361.940.226
|% 5,49
|
|THYAO
|12,81
|293.726.409
|% 0,71
|
|GSRAY
|3,64
|234.609.851
|% 4,30
|
|TUPRS
|90,80
|213.620.042
|% 1,62
|
|EKGYO
|1,73
|361.940.226
|% 5,49
|
|GSRAY
|3,64
|234.609.851
|% 4,30
|
|GARAN
|8,39
|411.983.210
|% 1,21
|
|GSDHO
|1,83
|63.744.209
|% 1,67
|
|PETKM
|3,80
|125.943.968
|% 0,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5721
|8,6151
|% 0,32
|
|Frank
|7,0151
|7,0574
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8006
|1,8096
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|10,54
|
|Altın Gr.
|370
|370
|2,88
|
|Cumhuriyet
|2.399
|2.434
|-13,80
|
|Tam
|2.469
|2.512
|-6,90
|
|Yarım
|1.205
|1.221
|-8,80
|
|Çeyrek
|602
|610
|-4,40
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,70
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,06
|
|B. Petrol
|42,89
|42,89
|0,59
|