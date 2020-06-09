***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
09.06.2020 08:53
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850067
BIST
10:19109.357
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -280,09
|Açılış
|: 109.945
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
110.330
En Düşük
109.319
10:196,7908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0023
|Açılış
|: 6,8080
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8120
|
6,7917
En Düşük
6,7696
10:197,6536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0129
|Açılış
|: 7,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6750
|
7,6727
En Düşük
7,6435
10:19370,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,07
|Açılış
|: 370,66
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
371,72
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|22,66
|2.393.848
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|253.233
|% 10,00
|
|POLTK
|139,80
|70.319
|% 9,99
|
|TACTR
|6,72
|409.429
|% 9,98
|
|LUKSK
|16,36
|983.880
|% 9,95
|
|FORMT
|4,41
|32.762
|% -10,00
|
|KRGYO
|3,08
|2.207.314
|% -9,94
|
|GEREL
|4,31
|7.078.520
|% -6,91
|
|METAL
|1,09
|6.844
|% -6,84
|
|GLBMD
|4,60
|204.953
|% -5,15
|
|EKGYO
|1,79
|245.384.898
|% 2,87
|
|GARAN
|8,27
|159.001.575
|% 0,12
|
|GSRAY
|3,72
|94.944.987
|% -0,53
|
|THYAO
|12,71
|90.527.106
|% 0,55
|
|TSPOR
|5,27
|79.036.711
|% 6,90
|
|EKGYO
|1,79
|245.384.898
|% 2,87
|
|PEGYO
|1,10
|33.402.969
|% 3,77
|
|ALBRK
|1,48
|39.729.455
|% 1,37
|
|GSRAY
|3,72
|94.944.987
|% -0,53
|
|YKBNK
|2,41
|53.807.336
|% -0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5782
|8,6212
|% -0,38
|
|Frank
|7,0596
|7,1022
|% 0,00
|
|Riyal
|1,8035
|1,8125
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|-0,32
|
|Altın Gr.
|370
|370
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|2.400
|2.432
|-2,60
|
|Tam
|2.470
|2.499
|-2,60
|
|Yarım
|1.206
|1.220
|-1,30
|
|Çeyrek
|603
|610
|-0,70
|
|Gümüş.Ons
|17,57
|17,61
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,84
|-0,04
|
|B. Petrol
|40,91
|40,91
|0,11
|
Seans Raporu
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