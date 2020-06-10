***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
10.06.2020 09:06
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850435
BIST
10:24110.152
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 915,07
|Açılış
|: 109.600
|
|Önceki Kapanış
|: 109.237
|
110.242
En Düşük
109.392
10:246,7884
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0086
|Açılış
|: 6,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8080
|
6,8071
En Düşük
6,7793
10:247,7086
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,7251
En Düşük
7,6879
10:24375,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,48
|Açılış
|: 375,06
|
|Önceki Kapanış
|: 374,58
|
375,82
En Düşük
374,02
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|24,92
|2.832.357
|% 9,97
|
|GLRYH
|10,73
|1.126.682
|% 9,94
|
|ROYAL
|2,44
|69.823
|% 9,91
|
|EKIZ
|8,88
|641.562
|% 9,90
|
|BAYRK
|5,25
|2.499.956
|% 9,83
|
|NIBAS
|8,10
|16
|% -10,00
|
|FORMT
|3,97
|121.220
|% -9,98
|
|HURGZ
|1,52
|281.220
|% -9,52
|
|MMCAS
|1,71
|8.805
|% -9,52
|
|BRMEN
|1,55
|7.298.987
|% -6,63
|
|EKGYO
|1,93
|394.923.861
|% 3,21
|
|ASELS
|32,46
|255.361.018
|% 2,59
|
|GARAN
|8,27
|200.117.003
|% 1,10
|
|THYAO
|12,73
|132.241.926
|% 0,95
|
|BIZIM
|18,70
|125.476.514
|% 3,77
|
|EKGYO
|1,93
|394.923.861
|% 3,21
|
|KRDMD
|2,65
|113.458.485
|% 1,92
|
|KARSN
|2,05
|71.465.579
|% 0,99
|
|IHLGM
|1,42
|49.028.956
|% 2,16
|
|ISGYO
|1,86
|63.779.055
|% 2,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6458
|8,6891
|% 0,28
|
|Frank
|7,1294
|7,1724
|% 0,16
|
|Riyal
|1,8038
|1,8129
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|2,80
|
|Altın Gr.
|375
|375
|0,48
|
|Cumhuriyet
|2.428
|2.458
|2,10
|
|Tam
|2.499
|2.529
|2,20
|
|Yarım
|1.220
|1.231
|1,10
|
|Çeyrek
|610
|617
|0,50
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,72
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,86
|3,87
|0,03
|
|B. Petrol
|40,58
|40,58
|-0,60
|