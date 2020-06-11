***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
11.06.2020 09:06
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850579
BIST
10:41109.658
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -120,54
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
109.761
En Düşük
108.956
10:416,7893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0136
|Açılış
|: 6,8110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,7942
En Düşük
6,7686
10:417,7218
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0130
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7279
En Düşük
7,6811
10:41378,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,15
|Açılış
|: 378,86
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
379,37
En Düşük
376,54
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|41,58
|3.063.813
|% 10,00
|
|ARDYZ
|32,36
|21.036.556
|% 9,99
|
|EKIZ
|9,76
|3.045.706
|% 9,91
|
|BAYRK
|5,77
|12.023.289
|% 9,90
|
|GLRYH
|11,78
|35.412.412
|% 9,79
|
|GLBMD
|4,42
|322.134
|% -9,98
|
|FORMT
|3,58
|2.241.542
|% -9,82
|
|SALIX
|10,29
|44.525
|% -7,05
|
|HURGZ
|1,44
|5.820.167
|% -5,26
|
|YAPRK
|10,06
|650.975
|% -4,28
|
|EKGYO
|1,97
|350.754.112
|% 1,03
|
|ASELS
|32,58
|319.124.456
|% 1,18
|
|IHLGM
|1,66
|214.098.891
|% 9,21
|
|KRDMD
|2,68
|192.059.663
|% 0,00
|
|GARAN
|8,10
|177.684.171
|% -1,10
|
|EKGYO
|1,97
|350.754.112
|% 1,03
|
|IHLGM
|1,66
|214.098.891
|% 9,21
|
|KRDMD
|2,68
|192.059.663
|% 0,00
|
|TSKB
|1,20
|65.408.350
|% 0,84
|
|IEYHO
|0,72
|28.724.091
|% 7,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5811
|8,6241
|% -0,31
|
|Frank
|7,1755
|7,2187
|% 0,39
|
|Riyal
|1,8044
|1,8135
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|-4,12
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,50
|
|Cumhuriyet
|2.456
|2.481
|-1,50
|
|Tam
|2.528
|2.553
|2,40
|
|Yarım
|1.234
|1.244
|1,20
|
|Çeyrek
|617
|623
|0,20
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,88
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|3,91
|3,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|40,30
|40,30
|-1,43
|
Seans Raporu
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10:51GSRAY
Yüzde -3.19 oranında düşüşle 3.64 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 716, 166 adet işlem
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10:49HURGZ
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10:48XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -474, 96 kaybederek (% -0.37 ) 127, 292
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10:48
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EKGYO, MRDIN, ASELS
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10:48XU100
Endeks 109, 651 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 12 altında . İşlem hacmi 2, 991.00 milyon TL de