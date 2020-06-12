***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
12.06.2020 09:05
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850868
BIST
10:21108.346
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -809,50
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
108.695
En Düşük
107.833
10:216,8323
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0071
|Açılış
|: 6,8370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8437
En Düşük
6,8023
10:217,7290
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0021
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7408
En Düşük
7,6998
10:21379,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,97
|Açılış
|: 379,05
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
380,99
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|BAYRK
|6,34
|41.715.325
|% 9,88
|
|EKIZ
|10,69
|1.735.040
|% 9,53
|
|RTALB
|30,00
|31.101.291
|% 9,49
|
|GLRYH
|12,88
|3.323.079
|% 9,15
|
|ISBIR
|1.160,00
|361.920
|% 7,99
|
|CASA
|19,35
|6.734
|% -10,00
|
|YONGA
|29,06
|31.675
|% -9,98
|
|SALIX
|9,23
|62.718
|% -9,95
|
|EGCEY
|1,45
|167.363
|% -9,94
|
|FORMT
|3,26
|1.284.323
|% -8,94
|
|ECILC
|5,97
|163.181.140
|% 4,55
|
|EKGYO
|1,95
|137.188.504
|% 0,52
|
|ASELS
|31,98
|136.174.505
|% -0,81
|
|GARAN
|8,13
|116.515.615
|% -0,37
|
|PETKM
|3,95
|112.219.861
|% 0,51
|
|EKGYO
|1,95
|137.188.504
|% 0,52
|
|IHLGM
|1,62
|91.439.223
|% 2,53
|
|TSKB
|1,26
|71.898.177
|% 1,61
|
|IEYHO
|0,75
|40.835.814
|% 2,74
|
|YYAPI
|0,97
|39.906.545
|% 6,59
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5682
|8,6112
|% -0,32
|
|Frank
|7,1925
|7,2358
|% -0,33
|
|Riyal
|1,8118
|1,8209
|% -0,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|4,59
|
|Altın Gr.
|379
|380
|-0,43
|
|Cumhuriyet
|2.456
|2.481
|-4,90
|
|Tam
|2.528
|2.549
|-5,00
|
|Yarım
|1.233
|1.244
|-2,40
|
|Çeyrek
|617
|623
|-1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,53
|17,56
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|-0,03
|
|B. Petrol
|37,38
|37,38
|-1,17
|