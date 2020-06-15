***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
15.06.2020 08:57
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851126
BIST
13:13109.894
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 58,27
|Açılış
|: 109.393
|
|Önceki Kapanış
|: 109.835
|
110.067
En Düşük
108.716
13:136,8388
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0241
|Açılış
|: 6,8570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8410
|
6,8401
En Düşük
6,8141
13:137,6963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0227
|Açılış
|: 7,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6900
|
7,7059
En Düşük
7,6457
13:13376,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -2,97
|Açılış
|: 376,48
|
|Önceki Kapanış
|: 379,36
|
380,72
En Düşük
376,44
BIST En Aktif Hisseler
|YYAPI
|1,10
|26.259.106
|% 10,00
|
|CELHA
|12,11
|8.664.227
|% 9,99
|
|EKIZ
|11,80
|620.432
|% 9,97
|
|KSTUR
|46,32
|29.969
|% 9,97
|
|ALKA
|12,03
|73.744.172
|% 9,96
|
|ISBIR
|1.044,10
|175.409
|% -10,00
|
|AYCES
|33,70
|697.860
|% -9,99
|
|TACTR
|6,05
|1.274.995
|% -9,97
|
|GSRAY
|3,29
|20.996.303
|% -9,86
|
|EGCYO
|1,47
|341.347
|% -9,82
|
|SASA
|10,79
|502.140.261
|% 4,66
|
|THYAO
|12,70
|434.252.201
|% -0,47
|
|GUSGR
|4,42
|427.632.826
|% 6,00
|
|EKGYO
|1,92
|395.952.267
|% -0,52
|
|GARAN
|8,09
|340.499.037
|% -0,61
|
|EKGYO
|1,92
|395.952.267
|% -0,52
|
|GUSGR
|4,42
|427.632.826
|% 6,00
|
|IEYHO
|0,80
|71.114.013
|% 6,67
|
|IHLGM
|1,54
|127.229.433
|% -1,28
|
|CEMAS
|1,26
|89.259.866
|% 0,80
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5463
|8,5892
|% 0,31
|
|Frank
|7,1613
|7,2045
|% 0,50
|
|Riyal
|1,8168
|1,8260
|% 0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|-16,85
|
|Altın Gr.
|377
|377
|-2,19
|
|Cumhuriyet
|2.443
|2.467
|-18,50
|
|Tam
|2.518
|2.535
|-19,00
|
|Yarım
|1.227
|1.237
|-9,30
|
|Çeyrek
|614
|619
|-4,60
|
|Gümüş.Ons
|17,19
|17,23
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|3,78
|3,79
|-0,04
|
|B. Petrol
|38,45
|38,45
|-0,28
|