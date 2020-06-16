***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
16.06.2020 09:10
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851309
BIST
13:27111.317
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 1.761,03
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.354
En Düşük
110.706
13:276,8399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0101
|Açılış
|: 6,8590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8412
En Düşük
6,7909
13:277,7415
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0128
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
13:27380,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 2,26
|Açılış
|: 380,74
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
380,90
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|22,00
|80.638.070
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,21
|13.738.645
|% 10,00
|
|DOAS
|13,53
|73.068.029
|% 10,00
|
|SNPAM
|7,92
|7.010.184
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|1.446.569
|% 10,00
|
|ISBIR
|939,70
|276.272
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|374.327
|% -9,92
|
|EGCYO
|1,33
|883.917
|% -9,52
|
|EGCYH
|0,79
|636.821
|% -9,20
|
|LUKSK
|16,83
|1.357.672
|% -6,24
|
|ASELS
|32,52
|605.475.469
|% 1,69
|
|GSRAY
|3,40
|585.409.259
|% 3,34
|
|EKGYO
|1,96
|494.342.168
|% 2,62
|
|GARAN
|8,21
|474.717.165
|% 1,86
|
|KARSN
|2,41
|414.672.689
|% 8,07
|
|EKGYO
|1,96
|494.342.168
|% 2,62
|
|KARSN
|2,41
|414.672.689
|% 8,07
|
|GSRAY
|3,40
|585.409.259
|% 3,34
|
|ODAS
|2,14
|350.969.974
|% 4,90
|
|IHLGM
|1,62
|237.486.835
|% 3,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6311
|8,6744
|% 0,67
|
|Frank
|7,1941
|7,2375
|% 0,50
|
|Riyal
|1,8179
|1,8271
|% 0,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.731
|4,91
|
|Altın Gr.
|381
|381
|2,28
|
|Cumhuriyet
|2.478
|2.491
|7,20
|
|Tam
|2.542
|2.559
|7,40
|
|Yarım
|1.239
|1.249
|3,70
|
|Çeyrek
|621
|625
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|17,40
|17,43
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,83
|0,02
|
|B. Petrol
|40,41
|40,41
|0,69
|