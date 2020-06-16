***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
16.06.2020 17:16
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilecek olan 106 adet Yatırım Kuruluşu Varantı 17.06.2020 tarihinde BİST Kollektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır. İhraç edilecek olan Yatırım Kuruluşu Varantlarının ilk satış fiyatları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. İlk satış fiyatı sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyattır ve varantların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren varant satış fiyatı değişiklik gösterebilecektir. Varant'ların seans boyunca ilk satış fiyatından ihraç edileceği kanısına varılmaması gerekmektedir. Varantlar'ın ihraç fiyatları sürekli olarak düzeltilecek ve açılış fiyatından işlem görmeyebilecektir. Satış fiyatının belirlenmesine ilişkin detaylı açıklama ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851409
BIST
17:57111.179
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 1.623,14
|Açılış
|: 110.815
|
|Önceki Kapanış
|: 109.556
|
111.875
En Düşük
110.706
17:576,8462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0164
|Açılış
|: 6,8620
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8507
En Düşük
6,7909
17:577,6994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0293
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7100
|
7,7586
En Düşük
7,6789
17:57380,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,67
|Açılış
|: 380,14
|
|Önceki Kapanış
|: 378,47
|
381,26
En Düşük
376,81
BIST En Aktif Hisseler
|ICBCT
|5,83
|199.634.514
|% 10,00
|
|YYAPI
|1,21
|14.746.060
|% 10,00
|
|HUBVC
|22,00
|84.468.974
|% 10,00
|
|SNPAM
|7,92
|7.349.628
|% 10,00
|
|DOAS
|13,53
|74.670.563
|% 10,00
|
|ISBIR
|939,70
|307.282
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,18
|560.865
|% -9,92
|
|EGCYO
|1,33
|1.095.256
|% -9,52
|
|EGCYH
|0,79
|785.482
|% -9,20
|
|VAKFN
|3,23
|262.256.726
|% -6,65
|
|GARAN
|8,25
|1.198.878.169
|% 2,36
|
|ASELS
|32,64
|1.187.208.539
|% 2,06
|
|ODAS
|2,20
|911.675.606
|% 7,84
|
|ISFIN
|4,01
|790.393.708
|% 2,04
|
|TCELL
|14,91
|779.493.503
|% 3,25
|
|ODAS
|2,20
|911.675.606
|% 7,84
|
|EKGYO
|1,94
|660.961.751
|% 1,57
|
|KARSN
|2,33
|589.104.271
|% 4,48
|
|IEYHO
|0,90
|195.734.588
|% 9,76
|
|GSRAY
|3,31
|695.379.244
|% 0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5845
|8,6276
|% 0,13
|
|Frank
|7,1679
|7,2111
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8199
|1,8291
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.726
|-0,09
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|2.461
|2.476
|-7,00
|
|Tam
|2.526
|2.545
|-7,10
|
|Yarım
|1.231
|1.242
|-3,50
|
|Çeyrek
|617
|622
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|17,39
|17,42
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,83
|3,84
|0,02
|
|B. Petrol
|41,37
|41,37
|1,65
|