***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
17.06.2020 09:04
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851478
BIST
11:53110.959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 18,92
|Açılış
|: 111.281
|
|Önceki Kapanış
|: 110.940
|
111.615
En Düşük
110.789
11:536,8494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0070
|Açılış
|: 6,8660
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8620
|
6,8578
En Düşük
6,8328
11:537,7105
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7290
En Düşük
7,6908
11:53379,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,29
|Açılış
|: 379,02
|
|Önceki Kapanış
|: 380,30
|
380,67
En Düşük
378,54
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|40,08
|85.060.007
|% 9,99
|
|DOAS
|14,88
|100.380.169
|% 9,98
|
|SNPAM
|8,71
|4.979.458
|% 9,97
|
|UZERB
|4,86
|42.749
|% 9,95
|
|GLRYH
|17,25
|32.311.189
|% 9,94
|
|TACTR
|6,75
|118.456
|% -10,00
|
|MSGYO
|2,66
|33.781.746
|% -9,83
|
|UMPAS
|0,77
|24.707
|% -9,41
|
|YONGA
|26,00
|19.240
|% -9,15
|
|DAGHL
|9,26
|1.793.360
|% -9,04
|
|ECILC
|6,33
|368.189.023
|% 3,77
|
|GARAN
|8,19
|281.447.254
|% -0,24
|
|ASELS
|32,34
|263.916.608
|% -0,55
|
|GUSGR
|4,37
|237.136.195
|% 3,07
|
|ODAS
|2,15
|190.741.024
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,82
|112.055.900
|% 3,80
|
|EKGYO
|1,92
|171.347.800
|% -0,52
|
|ODAS
|2,15
|190.741.024
|% 0,00
|
|ADESE
|1,81
|151.616.795
|% 2,26
|
|ALBRK
|1,58
|129.172.019
|% 1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5811
|8,6241
|% -0,04
|
|Frank
|7,1805
|7,2238
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8202
|1,8293
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|-5,13
|
|Altın Gr.
|379
|379
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|2.468
|2.481
|-0,20
|
|Tam
|2.532
|2.549
|-0,30
|
|Yarım
|1.234
|1.244
|-0,10
|
|Çeyrek
|619
|623
|-0,10
|
|Gümüş.Ons
|17,44
|17,48
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,84
|-0,00
|
|B. Petrol
|41,30
|41,30
|0,34
|
Seans Raporu
daha fazla
-
12:06DGGYO
Yüzde 4.90 oranında artışla 6.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 632, 150 adet işlem
-
12:05ECILC
Yüzde 4.10 oranında artışla 6.35 lira fiyatla işlem gören hissede 59, 332, 968 adet işlem
-
12:04DOAS
Yüzde 9.98 oranında artışla 14.88 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 912, 237 adet işlem
-
12:03IHGZT
Yüzde 7.37 oranında artışla 4.81 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 660, 426 adet işlem
-
12:02XU100
Endeks 111, 114 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 16 üstünde . İşlem hacmi 5, 611.00 milyon TL de