***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
24.06.2020 10:25
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 23.06.2020 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 23 Haziran 2020 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 26 Haziran 2020 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852593
BIST
11:40114.920
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -418,79
|Açılış
|: 115.369
|
|Önceki Kapanış
|: 115.339
|
115.599
En Düşük
114.525
11:406,8586
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0130
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8690
|
6,8609
En Düşük
6,8413
11:407,7540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0036
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7650
|
7,7652
En Düşük
7,7404
11:40390,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,71
|Açılış
|: 390,99
|
|Önceki Kapanış
|: 389,28
|
391,13
En Düşük
388,97
BIST En Aktif Hisseler
|AKMGY
|33,06
|5.325.887
|% 9,98
|
|ULAS
|4,98
|12.128.284
|% 9,69
|
|EGCYO
|1,56
|67.394
|% 8,33
|
|DIRIT
|1,34
|117.641
|% 7,20
|
|YKGYO
|4,56
|58.991.118
|% 7,04
|
|YONGA
|24,30
|26.050
|% -10,00
|
|BMELK
|4,14
|35.016
|% -9,21
|
|GLRYH
|13,61
|10.566.291
|% -7,04
|
|BAYRK
|8,35
|5.824.120
|% -7,02
|
|RTALB
|32,82
|31.214.709
|% -6,17
|
|GUSGR
|4,77
|537.337.549
|% 4,38
|
|GARAN
|8,35
|404.771.003
|% -1,30
|
|KARSN
|2,86
|400.817.435
|% 4,76
|
|KRDMD
|3,01
|338.844.752
|% 1,69
|
|ECILC
|6,31
|296.358.145
|% 0,00
|
|KARSN
|2,86
|400.817.435
|% 4,76
|
|GUSGR
|4,77
|537.337.549
|% 4,38
|
|KRDMD
|3,01
|338.844.752
|% 1,69
|
|EKGYO
|1,93
|204.778.246
|% -0,52
|
|TSKB
|1,26
|90.296.811
|% -1,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5349
|8,5777
|% -0,13
|
|Frank
|7,2267
|7,2702
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8228
|1,8320
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|3,68
|
|Altın Gr.
|390
|391
|1,30
|
|Cumhuriyet
|2.533
|2.546
|7,80
|
|Tam
|2.599
|2.611
|8,10
|
|Yarım
|1.266
|1.277
|4,00
|
|Çeyrek
|635
|639
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|17,88
|17,91
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,22
|42,22
|-0,41
|
Seans Raporu
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11:54YYAPI
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11:50YGYO
Yüzde -4.71 oranında düşüşle 0.81 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 811, 047 adet işlem
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11:49DGKLB
Yüzde -3.63 oranında düşüşle 2.39 lira fiyatla işlem gören hissede 51, 794, 725 adet işlem