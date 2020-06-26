***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
26.06.2020 10:45
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 25.06.2020 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 25 Haziran 2020 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 30 Haziran 2020 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853070
BIST
12:09115.129
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 989,82
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.327
En Düşük
114.928
12:096,8569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0009
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8572
En Düşük
6,8444
12:097,7009
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0079
|Açılış
|: 7,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7061
En Düşük
7,6816
12:09388,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,17
|Açılış
|: 388,62
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,50
En Düşük
387,25
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,97
|78.699.959
|% 9,94
|
|SARKY
|6,90
|25.374.725
|% 9,87
|
|VKFYO
|2,73
|3.508.379
|% 9,64
|
|AYEN
|5,27
|123.285.398
|% 8,66
|
|AKSUE
|11,91
|23.076.116
|% 7,69
|
|HALKS
|3,75
|24.964
|% -9,86
|
|BASCM
|3,61
|20.137
|% -6,96
|
|YKGYO
|4,00
|46.833.888
|% -5,21
|
|GUBRF
|26,46
|118.923.742
|% -4,82
|
|GLRYH
|11,89
|6.696.318
|% -3,80
|
|ISFIN
|4,19
|594.836.195
|% 3,71
|
|KRDMD
|3,07
|458.882.645
|% 1,99
|
|IHLGM
|1,63
|270.780.314
|% 1,24
|
|ODAS
|2,33
|237.687.973
|% 2,19
|
|THYAO
|12,56
|219.110.229
|% 1,13
|
|IHLGM
|1,63
|270.780.314
|% 1,24
|
|KRDMD
|3,07
|458.882.645
|% 1,99
|
|ISFIN
|4,19
|594.836.195
|% 3,71
|
|CEMAS
|1,44
|155.276.476
|% -0,69
|
|ODAS
|2,33
|237.687.973
|% 2,19
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4822
|8,5248
|% -0,06
|
|Frank
|7,2092
|7,2527
|% 0,15
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|-0,83
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,30
|
|Cumhuriyet
|2.522
|2.540
|0,10
|
|Tam
|2.596
|2.607
|0,10
|
|Yarım
|1.261
|1.275
|0,00
|
|Çeyrek
|631
|638
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|17,79
|17,81
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|0,00
|
|B. Petrol
|41,56
|41,56
|0,51
|
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