***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
26.06.2020 14:44
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilecek olan 6 adet Yatırım Kuruluşu Varantı 26.06.2020 tarihinde BİST Kollektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır. İhraç edilecek olan Yatırım Kuruluşu Varantlarının ilk satış fiyatları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. İlk satış fiyatı sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyattır ve varantların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren varant satış fiyatı değişiklik gösterebilecektir. Varant'ların seans boyunca ilk satış fiyatından ihraç edileceği kanısına varılmaması gerekmektedir. Varantlar'ın ihraç fiyatları sürekli olarak dü
15:40114.897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 758,29
|Açılış
|: 115.117
|
|Önceki Kapanış
|: 114.139
|
115.355
En Düşük
114.802
15:406,8557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,8586
En Düşük
6,8444
15:407,6908
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0022
|Açılış
|: 7,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7061
En Düşük
7,6816
15:40388,07
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,72
|Açılış
|: 388,07
|
|Önceki Kapanış
|: 388,79
|
389,50
En Düşük
387,25
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,97
|80.343.569
|% 9,94
|
|EKIZ
|10,42
|1.448.417
|% 9,92
|
|AYEN
|5,33
|163.863.350
|% 9,90
|
|SARKY
|6,90
|29.461.737
|% 9,87
|
|DAGI
|6,69
|34.951.278
|% 9,85
|
|HALKS
|3,76
|1.544.046
|% -9,62
|
|YKGYO
|3,94
|62.291.253
|% -6,64
|
|GUBRF
|26,24
|228.264.256
|% -5,61
|
|IHGZT
|4,51
|25.903.781
|% -4,85
|
|LUKSK
|15,10
|1.459.124
|% -4,79
|
|ISFIN
|4,20
|917.230.924
|% 3,96
|
|ODAS
|2,37
|563.555.700
|% 3,95
|
|KARSN
|2,77
|539.733.589
|% 1,47
|
|KRDMD
|3,03
|535.472.726
|% 0,66
|
|IHLGM
|1,63
|505.837.513
|% 1,24
|
|IHLGM
|1,63
|505.837.513
|% 1,24
|
|ODAS
|2,37
|563.555.700
|% 3,95
|
|ISFIN
|4,20
|917.230.924
|% 3,96
|
|KARSN
|2,77
|539.733.589
|% 1,47
|
|KRDMD
|3,03
|535.472.726
|% 0,66
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4682
|8,5107
|% -0,23
|
|Frank
|7,2074
|7,2508
|% 0,12
|
|Riyal
|1,8219
|1,8310
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.761
|-2,88
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-0,07
|
|Cumhuriyet
|2.579
|2.618
|77,80
|
|Tam
|2.592
|2.603
|-3,70
|
|Yarım
|1.259
|1.273
|-1,80
|
|Çeyrek
|630
|637
|-0,90
|
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,85
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|0,02
|
|B. Petrol
|40,95
|40,95
|-0,10
|
Seans Raporu
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15:51DAGHL
Yüzde 9.24 oranında artışla 7.92 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 065, 739 adet işlem
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15:50NIBAS
Yüzde 4.66 oranında artışla 9.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 600, 010 adet işlem
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15:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, TKFEN, KOZAA
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15:49
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler DOHOL, PETKM, SISE
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15:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 767, 3 artarak (% 0.72 ) 107, 062