***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.07.2020 08:57
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853641
BIST
18:05116.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
0
En Düşük
0
18:056,8551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 6,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8568
En Düşük
6,8445
18:057,7012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0032
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7058
En Düşük
7,6839
18:05393,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,92
|Açılış
|: 393,38
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
393,44
En Düşük
391,93
BIST En Aktif Hisseler
|KUYAS
|2,63
|67.283.699
|% 0,00
|
|TOASO
|26,50
|126.043.295
|% 0,00
|
|KUYAS
|2,63
|67.283.699
|% 0,00
|
|TOASO
|26,50
|126.043.295
|% 0,00
|
|TOASO
|26,50
|126.043.295
|% 0,00
|
|KUYAS
|2,63
|67.283.699
|% 0,00
|
|KUYAS
|2,63
|67.283.699
|% 0,00
|
|TOASO
|26,50
|126.043.295
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4559
|8,4983
|% -0,22
|
|Frank
|7,2077
|7,2511
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8217
|1,8309
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|3,96
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,69
|
|Cumhuriyet
|2.541
|2.562
|4,50
|
|Tam
|2.616
|2.628
|4,60
|
|Yarım
|1.271
|1.286
|2,30
|
|Çeyrek
|635
|644
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|18,22
|18,27
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|4,01
|4,02
|0,01
|
|B. Petrol
|41,61
|41,61
|0,34
|
Seans Raporu
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