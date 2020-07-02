***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
02.07.2020 09:08
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853933
BIST
18:05115.315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
0
En Düşük
0
18:056,8541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0071
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8541
En Düşük
6,8420
18:057,7315
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0257
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7315
En Düşük
7,6956
18:05389,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,68
|Açılış
|: 389,21
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
390,42
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|DMSAS
|4,75
|48.005.444
|% 0,00
|
|DMSAS
|4,75
|48.005.444
|% 0,00
|
|DMSAS
|4,75
|48.005.444
|% 0,00
|
|DMSAS
|4,75
|48.005.444
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5369
|8,5798
|% 0,23
|
|Frank
|7,2146
|7,2581
|% 0,03
|
|Riyal
|1,8208
|1,8299
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.766
|1.767
|-3,45
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-0,44
|
|Cumhuriyet
|2.524
|2.545
|-2,20
|
|Tam
|2.598
|2.611
|-2,30
|
|Yarım
|1.262
|1.277
|-1,20
|
|Çeyrek
|631
|639
|-0,60
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,93
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,94
|3,95
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,18
|42,18
|0,15
|
Seans Raporu
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