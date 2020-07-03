***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
03.07.2020 08:44
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854287
BIST
10:02117.328
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 420,67
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
117.224
10:026,8568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0040
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8572
En Düşük
6,8453
10:027,7119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0083
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7178
En Düşük
7,6844
10:02391,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,02
|Açılış
|: 391,36
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
391,68
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|ORMA
|5,90
|106.542
|% 9,87
|
|YAPRK
|11,84
|804.137
|% 9,73
|
|METAL
|1,39
|131.689
|% 9,45
|
|KPHOL
|3,88
|18.314
|% 9,30
|
|PKENT
|192,00
|61.248
|% 7,50
|
|SNKRN
|2,88
|553.608
|% -10,00
|
|KRDMA
|4,80
|983.813
|% -4,76
|
|YONGA
|25,00
|20.000
|% -4,21
|
|EPLAS
|16,15
|5.491
|% -3,87
|
|ISBIR
|1.251,00
|111.339
|% -3,77
|
|OZKGY
|4,32
|28.888.358
|% 0,47
|
|OZKGY
|4,32
|28.888.358
|% 0,47
|
|PARSN
|20,32
|23.821.222
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,70
|8.519.679
|% 1,80
|
|KRDMD
|3,22
|8.451.396
|% -0,62
|
|OZKGY
|4,32
|28.888.358
|% 0,47
|
|OZKGY
|4,32
|28.888.358
|% 0,47
|
|CEMAS
|1,70
|8.519.679
|% 1,80
|
|SKBNK
|1,51
|6.152.848
|% 0,67
|
|EKGYO
|2,08
|6.800.475
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5273
|8,5700
|% 0,09
|
|Frank
|7,2176
|7,2611
|% -0,05
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|0,48
|
|Altın Gr.
|391
|391
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|2.534
|2.554
|-0,20
|
|Tam
|2.608
|2.621
|-0,10
|
|Yarım
|1.267
|1.282
|-0,10
|
|Çeyrek
|633
|642
|-0,10
|
|Gümüş.Ons
|18,01
|18,05
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|0,01
|
|B. Petrol
|42,77
|42,77
|-0,37
|