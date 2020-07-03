***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları hakkında bilgilendirme:Dayanak varlığının işlem gördüğü borsaların tatil olması sebebiyle aşağıda listesi verilen varantların işlem sıraları 3.07.2020 tarihinde tüm gün kapalı olacaktır.Varant Kısa KodlarıUzun KodKapalı Olduğu TarihKapalı Olduğu SüreCTIAGCOTTNC1911200010.00IYM0000001NA3.07.2020Tüm GünCTIAHCOTTNC1911200009.50IYM0000001NA3.07.2020Tüm GünCTIAICOTTNC1911200009.00IYM0000001NA3.07.2020Tüm GünCTIPYCOTTNP1911200009.00IYM0000001NA3.07.2020Tüm GünCTIPZCOTTNP1911200008.50IYM0000001NA3.07.2020Tüm GünCTIRPCOTTNP1911200008.00IYM0000001NA3.07.2020Tüm Günhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854303BIST