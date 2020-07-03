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***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

03.07.2020 10:01
GÜNCEL HABERLER



***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları hakkında bilgilendirme:
Dayanak varlığının işlem gördüğü borsaların tatil olması sebebiyle aşağıda listesi verilen varantların işlem sıraları 3.07.2020 tarihinde tüm gün kapalı olacaktır.
    Varant Kısa Kodları
    Uzun  Kod
    Kapalı  Olduğu Tarih
    Kapalı  Olduğu Süre

    CTIAG
    COTTNC1911200010.00IYM0000001NA
    3.07.2020
    Tüm  Gün

    CTIAH
    COTTNC1911200009.50IYM0000001NA
    3.07.2020
    Tüm  Gün

    CTIAI
    COTTNC1911200009.00IYM0000001NA
    3.07.2020
    Tüm  Gün

    CTIPY
    COTTNP1911200009.00IYM0000001NA
    3.07.2020
    Tüm  Gün

    CTIPZ
    COTTNP1911200008.50IYM0000001NA
    3.07.2020
    Tüm  Gün

    CTIRP
    COTTNP1911200008.00IYM0000001NA
    3.07.2020
    Tüm  Gün






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854303


BIST



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116.626
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ORMA 5,90 106.542 % 9,87  
VKFYO 4,38 5.794.590 % 9,77  
YAPRK 11,81 822.745 % 9,45  
METAL 1,39 131.689 % 9,45  
KPHOL 3,88 18.314 % 9,30  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5252 8,5679 % 0,06  
Frank 7,2181 7,2616 % -0,04  
Riyal 1,8220 1,8311 % 0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.776 0,67  
Altın Gr. 391 392 0,24  
Cumhuriyet 2.536 2.556 1,80  
Tam 2.610 2.623 1,90  
Yarım 1.268 1.283 0,90  
Çeyrek 634 642 0,40  
Gümüş.Ons 17,99 18,03 0,07  
Gümüş Gr. 3,97 3,97 0,01  
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