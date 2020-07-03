***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
03.07.2020 10:01
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları hakkında bilgilendirme:
Dayanak varlığının işlem gördüğü borsaların tatil olması sebebiyle aşağıda listesi verilen varantların işlem sıraları 3.07.2020 tarihinde tüm gün kapalı olacaktır.
Varant Kısa Kodları
Uzun Kod
Kapalı Olduğu Tarih
Kapalı Olduğu Süre
CTIAG
COTTNC1911200010.00IYM0000001NA
3.07.2020
Tüm Gün
CTIAH
COTTNC1911200009.50IYM0000001NA
3.07.2020
Tüm Gün
CTIAI
COTTNC1911200009.00IYM0000001NA
3.07.2020
Tüm Gün
CTIPY
COTTNP1911200009.00IYM0000001NA
3.07.2020
Tüm Gün
CTIPZ
COTTNP1911200008.50IYM0000001NA
3.07.2020
Tüm Gün
CTIRP
COTTNP1911200008.00IYM0000001NA
3.07.2020
Tüm Gün
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854303
BIST
10:06116.871
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -37,12
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
116.626
10:066,8561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0033
|Açılış
|: 6,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8572
En Düşük
6,8453
10:067,7104
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0068
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7178
En Düşük
7,6844
10:06391,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,24
|Açılış
|: 391,57
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
391,68
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|ORMA
|5,90
|106.542
|% 9,87
|
|VKFYO
|4,38
|5.794.590
|% 9,77
|
|YAPRK
|11,81
|822.745
|% 9,45
|
|METAL
|1,39
|131.689
|% 9,45
|
|KPHOL
|3,88
|18.314
|% 9,30
|
|SNKRN
|2,88
|553.608
|% -10,00
|
|KRDMA
|4,72
|2.445.104
|% -6,35
|
|CMENT
|25,26
|562.642
|% -4,97
|
|YONGA
|25,00
|20.000
|% -4,21
|
|KRDMB
|3,48
|5.225.100
|% -4,13
|
|KARSN
|3,33
|51.708.547
|% 0,91
|
|CEMAS
|1,71
|50.643.330
|% 2,40
|
|TKFEN
|17,21
|47.068.065
|% 1,47
|
|EKGYO
|2,08
|44.770.843
|% 0,48
|
|KRDMD
|3,21
|41.749.434
|% -0,93
|
|CEMAS
|1,71
|50.643.330
|% 2,40
|
|EKGYO
|2,08
|44.770.843
|% 0,48
|
|TSKB
|1,32
|28.191.342
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,78
|31.125.525
|% 1,14
|
|IEYHO
|1,04
|17.881.855
|% 1,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5252
|8,5679
|% 0,06
|
|Frank
|7,2181
|7,2616
|% -0,04
|
|Riyal
|1,8220
|1,8311
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|0,67
|
|Altın Gr.
|391
|392
|0,24
|
|Cumhuriyet
|2.536
|2.556
|1,80
|
|Tam
|2.610
|2.623
|1,90
|
|Yarım
|1.268
|1.283
|0,90
|
|Çeyrek
|634
|642
|0,40
|
|Gümüş.Ons
|17,99
|18,03
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,97
|3,97
|0,01
|