***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
07.07.2020 09:00
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855471
BIST
18:05118.485
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 118.485
|
0
En Düşük
0
18:056,8669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0067
|Açılış
|: 6,8790
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8669
En Düşük
6,8561
18:057,7678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0014
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7844
En Düşük
7,7516
18:05393,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,06
|Açılış
|: 393,81
|
|Önceki Kapanış
|: 393,74
|
394,39
En Düşük
393,22
BIST En Aktif Hisseler
|ALBRK
|1,93
|578.079.523
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,96
|225.503.445
|% 0,00
|
|SAYAS
|4,49
|4.738.195
|% 0,00
|
|OZBAL
|4,18
|37.166.099
|% 0,00
|
|SOKM
|14,57
|392.040.491
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,93
|578.079.523
|% 0,00
|
|TEKTU
|1,96
|225.503.445
|% 0,00
|
|SAYAS
|4,49
|4.738.195
|% 0,00
|
|OZBAL
|4,18
|37.166.099
|% 0,00
|
|SOKM
|14,57
|392.040.491
|% 0,00
|
|TKFEN
|17,81
|1.406.363.664
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,14
|1.400.887.804
|% 0,00
|
|ODAS
|2,84
|1.119.288.671
|% 0,00
|
|SISE
|5,97
|1.011.265.704
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,22
|908.629.555
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,14
|1.400.887.804
|% 0,00
|
|ODAS
|2,84
|1.119.288.671
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,84
|655.247.950
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,74
|521.618.607
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,93
|578.079.523
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5464
|8,5893
|% 0,02
|
|Frank
|7,2523
|7,2960
|% -0,00
|
|Riyal
|1,8246
|1,8337
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.784
|-0,81
|
|Altın Gr.
|393
|394
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|2.550
|2.569
|-1,70
|
|Tam
|2.624
|2.636
|-1,70
|
|Yarım
|1.275
|1.290
|-0,80
|
|Çeyrek
|637
|646
|-0,40
|
|Gümüş.Ons
|18,17
|18,22
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|4,01
|4,02
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,52
|42,52
|-0,58
|