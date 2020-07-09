***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
09.07.2020 15:27
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilecek olan 184 adet Yatırım Kuruluşu Varantı 10.07.2020 tarihinde BİST Kollektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır. İhraç edilecek olan Yatırım Kuruluşu Varantlarının ilk satış fiyatları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. İlk satış fiyatı sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyattır ve varantların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren varant satış fiyatı değişiklik gösterebilecektir. Varant'ların seans boyunca ilk satış fiyatından ihraç edileceği kanısına varılmaması gerekmektedir. Varantlar'ın ihraç fiyatları sürekli olarak düzeltilecek ve açılış fiyatından işlem görmeyebilecektir. Satış fiyatının belirlenmesine ilişkin detaylı açıklama ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858217
BIST
15:41119.019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 306,95
|Açılış
|: 119.349
|
|Önceki Kapanış
|: 118.713
|
119.686
En Düşük
117.997
15:416,8618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 6,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8691
En Düşük
6,8526
15:417,7914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0162
|Açılış
|: 7,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,8114
En Düşük
7,7558
15:41399,53
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,62
|Açılış
|: 399,53
|
|Önceki Kapanış
|: 398,91
|
400,97
En Düşük
398,21
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|34,10
|37.432.723
|% 10,00
|
|GLRYH
|13,32
|12.879.562
|% 9,99
|
|KENT
|917,10
|34.729.460
|% 9,99
|
|BFREN
|342,60
|23.606.910
|% 9,98
|
|VKFYO
|6,39
|10.594.984
|% 9,98
|
|TSPOR
|6,93
|10.836.316
|% -10,00
|
|PEKGY
|9,62
|77.207.849
|% -9,93
|
|MRGYO
|2,43
|19.587.403
|% -9,67
|
|SNPAM
|8,89
|5.150.650
|% -7,68
|
|GLBMD
|5,07
|16.514.580
|% -7,48
|
|SISE
|6,62
|2.955.896.316
|% 3,92
|
|THYAO
|11,73
|1.444.294.919
|% 3,71
|
|TRKCM
|4,68
|1.131.887.867
|% 8,58
|
|EKGYO
|2,27
|941.993.575
|% -0,44
|
|ODAS
|2,74
|926.650.260
|% 1,11
|
|SISE
|6,62
|2.955.896.316
|% 3,92
|
|EKGYO
|2,27
|941.993.575
|% -0,44
|
|ODAS
|2,74
|926.650.260
|% 1,11
|
|TRKCM
|4,68
|1.131.887.867
|% 8,58
|
|KRDMD
|3,25
|677.602.101
|% -0,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6610
|8,7045
|% 0,44
|
|Frank
|7,2884
|7,3323
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8245
|1,8336
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.810
|0,89
|
|Altın Gr.
|399
|399
|0,50
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.613
|7,50
|
|Tam
|2.668
|2.681
|7,60
|
|Yarım
|1.296
|1.311
|3,70
|
|Çeyrek
|648
|657
|1,90
|
|Gümüş.Ons
|18,89
|18,92
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|4,17
|4,18
|0,05
|
|B. Petrol
|43,41
|43,41
|0,11
|
Seans Raporu
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15:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 680 artarak (% 0.50 ) 135, 542
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15:53XU100
Endeks 119, 049 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 28 üstünde . İşlem hacmi 19, 964.00 milyon TL de
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15:53BJKAS
Yüzde 9.87 oranında artışla 3.45 lira fiyatla işlem gören hissede 60, 151, 840 adet işlem
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15:52CRDFA
Yüzde 6.11 oranında artışla 4.69 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 099, 086 adet işlem
-
15:51LIDFA
Yüzde 9.27 oranında artışla 3.89 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 418, 242 adet işlem