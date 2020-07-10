***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
10.07.2020 09:04
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858534
BIST
10:18113.736
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -2.057,88
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.830
10:186,8661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0050
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8682
En Düşük
6,8563
10:187,7412
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0080
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7659
En Düşük
7,7277
10:18396,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -1,18
|Açılış
|: 396,72
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
398,40
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|276,80
|2.078.491
|% 9,97
|
|KERVN
|0,47
|295.003
|% 9,30
|
|BJKAS
|3,66
|73.066.085
|% 6,09
|
|DITAS
|24,90
|2.020.414
|% 5,06
|
|EKIZ
|10,79
|1.227.978
|% 4,86
|
|TSPOR
|6,24
|1.751.119
|% -9,96
|
|BALAT
|1,92
|21.316
|% -9,86
|
|SILVR
|3,47
|763.322
|% -8,92
|
|KUYAS
|2,66
|1.707.124
|% -8,90
|
|TURGG
|56,00
|3.149.586
|% -8,27
|
|EKGYO
|2,04
|192.957.942
|% -5,56
|
|GARAN
|7,81
|192.649.083
|% -1,26
|
|SISE
|6,30
|164.067.644
|% -1,25
|
|THYAO
|11,67
|155.189.899
|% 1,04
|
|ASELS
|31,54
|110.300.316
|% -0,88
|
|EKGYO
|2,04
|192.957.942
|% -5,56
|
|TSKB
|1,23
|69.783.502
|% -1,60
|
|ODAS
|2,63
|70.480.272
|% 0,00
|
|SISE
|6,30
|164.067.644
|% -1,25
|
|YKBNK
|2,28
|58.921.960
|% -2,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6115
|8,6547
|% -0,17
|
|Frank
|7,2545
|7,2982
|% -0,23
|
|Riyal
|1,8249
|1,8340
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-5,24
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-1,31
|
|Cumhuriyet
|2.576
|2.598
|-6,70
|
|Tam
|2.651
|2.666
|-6,80
|
|Yarım
|1.288
|1.304
|-3,30
|
|Çeyrek
|644
|653
|-1,70
|
|Gümüş.Ons
|18,54
|18,59
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|4,08
|4,09
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,63
|41,63
|-0,72
|