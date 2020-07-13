***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
13.07.2020 09:24
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859229
BIST
15:06117.730
En Yüksek
|Değişim
|: 2,54%
|| 2.921,01
|Açılış
|: 116.262
|
|Önceki Kapanış
|: 114.809
|
117.850
En Düşük
116.126
15:066,8683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0071
|Açılış
|: 6,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9160
|
6,8729
En Düşük
6,8452
15:067,7821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0210
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7950
|
7,7904
En Düşük
7,7554
15:06399,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,25
|Açılış
|: 399,21
|
|Önceki Kapanış
|: 396,96
|
399,66
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.031,80
|16.381.794
|% 10,00
|
|KARTN
|539,00
|39.384.064
|% 10,00
|
|BFREN
|414,40
|13.634.034
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|546.820
|% 9,98
|
|MEGAP
|5,40
|546.820
|% 9,98
|
|VKFYO
|5,11
|2.699.097
|% -9,88
|
|EKIZ
|9,26
|1.159.671
|% -9,48
|
|BJKAS
|2,95
|47.851.196
|% -7,52
|
|TSPOR
|5,84
|469.829.285
|% -6,41
|
|KSTUR
|51,95
|110.006
|% -5,37
|
|EKGYO
|2,23
|1.180.286.916
|% 3,24
|
|THYAO
|11,97
|766.639.997
|% 1,18
|
|GARAN
|7,97
|576.512.338
|% 2,05
|
|ODAS
|2,84
|528.913.599
|% 5,58
|
|TSPOR
|5,84
|469.829.285
|% -6,41
|
|EKGYO
|2,23
|1.180.286.916
|% 3,24
|
|ODAS
|2,84
|528.913.599
|% 5,58
|
|YKBNK
|2,38
|375.343.850
|% 3,93
|
|IHLGM
|1,79
|250.227.657
|% 8,48
|
|IHLAS
|0,89
|97.632.357
|% 5,95
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6287
|8,6720
|% -0,07
|
|Frank
|7,2555
|7,2992
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8252
|1,8344
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|8,63
|
|Altın Gr.
|399
|399
|2,32
|
|Cumhuriyet
|2.596
|2.614
|9,40
|
|Tam
|2.674
|2.682
|9,70
|
|Yarım
|1.298
|1.312
|4,70
|
|Çeyrek
|649
|657
|2,40
|
|Gümüş.Ons
|19,07
|19,11
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|4,22
|4,23
|0,10
|
|B. Petrol
|42,77
|42,77
|-0,47
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:16GEREL
Yüzde 9.86 oranında artışla 5.57 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 534, 076 adet işlem
-
15:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler YKBNK, EKGYO, TSKB
-
15:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2502, 72 artarak (% 2.35 ) 108, 841
-
15:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HALKS, DENGE, MEGAP, MEGAP
-
15:15
TRGYO, IZFAS, ALBRK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında