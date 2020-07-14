***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
14.07.2020 08:56
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859618
BIST
11:41118.279
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -119,44
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.542
11:416,8667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0068
|Açılış
|: 6,9110
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8668
En Düşük
6,8552
11:417,7992
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0150
|Açılış
|: 7,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,7993
En Düşük
7,7736
11:41397,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,23
|Açılış
|: 397,31
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
397,92
En Düşük
396,07
BIST En Aktif Hisseler
|KARTN
|592,90
|22.201.617
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|404.597
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|404.597
|% 10,00
|
|FMIZP
|60,55
|13.539.306
|% 9,99
|
|BFREN
|455,80
|5.474.614
|% 9,99
|
|VKFYO
|4,60
|1.835.156
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|6.884.170
|% -9,96
|
|IZFAS
|2,89
|177.808
|% -7,67
|
|ATSYH
|1,88
|11.282
|% -6,00
|
|UFUK
|5,41
|12.043
|% -5,91
|
|EKGYO
|2,33
|790.667.443
|% 2,64
|
|ODAS
|2,91
|405.485.662
|% -1,36
|
|GARAN
|7,97
|358.790.456
|% 0,00
|
|THYAO
|12,03
|350.573.642
|% 0,50
|
|ZOREN
|2,87
|343.366.642
|% 2,87
|
|EKGYO
|2,33
|790.667.443
|% 2,64
|
|SKBNK
|1,68
|286.700.338
|% 1,82
|
|ODAS
|2,91
|405.485.662
|% -1,36
|
|ZOREN
|2,87
|343.366.642
|% 2,87
|
|ALBRK
|1,87
|189.161.066
|% 3,89
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5677
|8,6106
|% -0,20
|
|Frank
|7,2724
|7,3162
|% 0,25
|
|Riyal
|1,8249
|1,8341
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-3,44
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,17
|
|Cumhuriyet
|2.586
|2.606
|-1,40
|
|Tam
|2.664
|2.674
|-1,40
|
|Yarım
|1.293
|1.308
|-0,70
|
|Çeyrek
|647
|655
|-0,40
|
|Gümüş.Ons
|18,92
|18,97
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|4,20
|4,21
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,17
|42,17
|-0,55
|
Seans Raporu
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-
11:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -70, 98 kaybederek (% -0.05 ) 134, 665
-
11:56XU100
Endeks 118, 283 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 7, 672.00 milyon TL de
-
11:55AEFES
Yüzde -8.27 oranında düşüşle 20.84 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 588, 238 adet işlem
-
11:52AEFES
Yüzde -8.54 oranında düşüşle 20.78 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 564, 995 adet işlem
-
11:51XU100
Endeks 118, 377 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 02 altında . İşlem hacmi 7, 429.00 milyon TL de