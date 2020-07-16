***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
16.07.2020 08:54
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860029
BIST
11:36119.116
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 1.375,33
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.307
En Düşük
118.735
11:366,8590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0038
|Açılış
|: 6,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8621
En Düşük
6,8490
11:367,8188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0075
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8411
En Düşük
7,8132
11:36398,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,95
|Açılış
|: 398,09
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
397,95
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,06
|9.040.501
|% 10,00
|
|FMIZP
|66,60
|25.209.930
|% 9,99
|
|KENT
|1.248,30
|18.963.914
|% 9,99
|
|BFREN
|501,30
|12.195.458
|% 9,98
|
|PKENT
|368,20
|937.507
|% 9,98
|
|DITAS
|28,50
|2.943.724
|% -4,87
|
|ALYAG
|1,26
|231.233
|% -4,55
|
|GLRYH
|13,15
|9.236.875
|% -4,29
|
|BJKAS
|2,66
|12.965.125
|% -3,97
|
|UFUK
|5,50
|23.760
|% -3,51
|
|EKGYO
|2,29
|577.553.784
|% -2,14
|
|THYAO
|12,18
|509.429.286
|% 3,22
|
|TSPOR
|5,08
|430.359.319
|% 0,40
|
|GARAN
|8,03
|400.297.875
|% 1,90
|
|TRKCM
|4,66
|399.292.260
|% 0,43
|
|EKGYO
|2,29
|577.553.784
|% -2,14
|
|SKBNK
|1,71
|169.947.297
|% 3,64
|
|TSPOR
|5,08
|430.359.319
|% 0,40
|
|YKBNK
|2,40
|212.650.865
|% 1,69
|
|TRKCM
|4,66
|399.292.260
|% 0,43
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5724
|8,6153
|% -0,37
|
|Frank
|7,2332
|7,2768
|% 0,06
|
|Riyal
|1,8229
|1,8320
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.807
|-4,25
|
|Altın Gr.
|398
|398
|-1,00
|
|Cumhuriyet
|2.649
|2.689
|-9,00
|
|Tam
|2.666
|2.677
|-8,30
|
|Yarım
|1.294
|1.310
|-4,00
|
|Çeyrek
|649
|656
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,25
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|4,22
|4,23
|-0,06
|
|B. Petrol
|43,42
|43,42
|-0,37
|
Seans Raporu
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