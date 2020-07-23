***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
23.07.2020 08:57
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861281
BIST
10:47119.182
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 1.102,11
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.259
En Düşük
118.585
10:476,8492
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0020
|Açılış
|: 6,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8910
|
6,8526
En Düşük
6,8309
10:477,9366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0097
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,9440
En Düşük
7,9056
10:47412,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,50
|Açılış
|: 412,86
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
413,19
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|13,09
|17.345.004
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.541.540
|% 10,00
|
|UFUK
|8,26
|117.176
|% 9,99
|
|KLNMA
|52,25
|4.821.578
|% 9,95
|
|TKURU
|33,58
|278.748
|% 9,95
|
|KPHOL
|4,32
|169.625
|% -10,00
|
|DERAS
|5,85
|31.017.367
|% -5,03
|
|DENGE
|2,07
|213.251
|% -4,17
|
|KUTPO
|39,88
|15.406.829
|% -3,76
|
|RTALB
|32,14
|10.768.628
|% -3,54
|
|ASELS
|34,46
|601.659.490
|% 2,13
|
|EKGYO
|2,36
|386.974.146
|% -0,41
|
|ISFIN
|4,28
|374.561.794
|% 3,88
|
|ALKIM
|14,10
|168.466.652
|% 9,81
|
|IHLGM
|1,77
|155.972.827
|% 2,31
|
|EKGYO
|2,36
|386.974.146
|% -0,41
|
|ISFIN
|4,28
|374.561.794
|% 3,88
|
|IHLGM
|1,77
|155.972.827
|% 2,31
|
|GSDHO
|2,43
|116.488.982
|% 1,25
|
|KRDMD
|3,15
|148.830.605
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6815
|8,7250
|% -0,21
|
|Frank
|7,3448
|7,3890
|% 0,07
|
|Riyal
|1,8205
|1,8296
|% -0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.876
|4,03
|
|Altın Gr.
|413
|413
|0,24
|
|Cumhuriyet
|2.680
|2.702
|4,10
|
|Tam
|2.760
|2.772
|4,20
|
|Yarım
|1.340
|1.356
|2,10
|
|Çeyrek
|672
|679
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|22,74
|22,79
|-0,24
|
|Gümüş Gr.
|5,00
|5,01
|-0,06
|
|B. Petrol
|44,40
|44,40
|0,12
|