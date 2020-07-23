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***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim

23.07.2020 11:46
GÜNCEL HABERLER


RIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )

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Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Dayanak Göstergesi BİST 30 Endeksi Olan Varantlar:
  
2020/26 ve 2020/34 sayılı Borsa İstanbul duyurusu kapsamında 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü devreye alınacak olan BİST 30 endeksinden iki sıfır atılması geçişi nedeni ile, dayanak göstergesi BİST 30 Endeksi olan varantlarımızın kullanım fiyatları ve çarpanları değiştirilecektir.    Yapılan değişikliklerin varant fiyatları üzerinde etkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle portföyünde ilgili varantları bulunduran yatırımcılar yapılan değişikliklerden olumlu veya olumsuz yönde etkilenmeyeceklerdir.    Değişiklikler 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü devreye alınacaktır.  Ekte değişiklikler sonrası ilgili varantların yeni uzun kodları paylaşılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861332


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ALKA 13,09 19.439.941 % 10,00  
PKENT 592,90 1.625.732 % 10,00  
UFUK 8,26 434.038 % 9,99  
BURCE 19,50 32.981.730 % 9,98  
KLNMA 52,25 179.874.445 % 9,95  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6742 8,7177 % -0,29  
Frank 7,3553 7,3996 % 0,21  
Riyal 1,8205 1,8297 % -0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.879 1.880 8,35  
Altın Gr. 414 414 1,69  
Cumhuriyet 2.694 2.717 18,90  
Tam 2.775 2.788 19,40  
Yarım 1.347 1.364 9,50  
Çeyrek 676 683 4,80  
Gümüş.Ons 22,68 22,71 -0,31  
Gümüş Gr. 5,00 5,01 -0,06  
B. Petrol 44,12 44,12 -0,16  
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