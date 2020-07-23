***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
23.07.2020 11:46
RIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dayanak Göstergesi BİST 30 Endeksi Olan Varantlar:
2020/26 ve 2020/34 sayılı Borsa İstanbul duyurusu kapsamında 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü devreye alınacak olan BİST 30 endeksinden iki sıfır atılması geçişi nedeni ile, dayanak göstergesi BİST 30 Endeksi olan varantlarımızın kullanım fiyatları ve çarpanları değiştirilecektir. Yapılan değişikliklerin varant fiyatları üzerinde etkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle portföyünde ilgili varantları bulunduran yatırımcılar yapılan değişikliklerden olumlu veya olumsuz yönde etkilenmeyeceklerdir. Değişiklikler 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü devreye alınacaktır. Ekte değişiklikler sonrası ilgili varantların yeni uzun kodları paylaşılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861332
BIST
14:31119.445
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 1.365,56
|Açılış
|: 118.714
|
|Önceki Kapanış
|: 118.080
|
119.672
En Düşük
118.585
14:316,8490
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0022
|Açılış
|: 6,8910
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8526
En Düşük
6,8309
14:317,9289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0020
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9440
En Düşük
7,9056
14:31413,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,98
|Açılış
|: 413,33
|
|Önceki Kapanış
|: 412,36
|
415,78
En Düşük
410,01
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|13,09
|19.439.941
|% 10,00
|
|PKENT
|592,90
|1.625.732
|% 10,00
|
|UFUK
|8,26
|434.038
|% 9,99
|
|BURCE
|19,50
|32.981.730
|% 9,98
|
|KLNMA
|52,25
|179.874.445
|% 9,95
|
|ETILR
|3,72
|596.335
|% -9,93
|
|MEGAP
|4,07
|839.825
|% -6,86
|
|MEGAP
|4,07
|839.825
|% -6,86
|
|IZTAR
|5,06
|732.244
|% -4,71
|
|ISBIR
|1.240,00
|627.680
|% -4,62
|
|ASELS
|34,78
|1.264.350.157
|% 3,08
|
|ISFIN
|4,27
|798.126.862
|% 3,64
|
|EKGYO
|2,35
|760.318.552
|% -0,84
|
|THYAO
|11,90
|739.497.540
|% 1,62
|
|TUPRS
|88,60
|512.258.070
|% 2,37
|
|EKGYO
|2,35
|760.318.552
|% -0,84
|
|ISFIN
|4,27
|798.126.862
|% 3,64
|
|KRDMD
|3,16
|503.032.369
|% 1,28
|
|ZOREN
|2,63
|378.266.211
|% 3,95
|
|IHLGM
|1,76
|239.619.966
|% 1,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6742
|8,7177
|% -0,29
|
|Frank
|7,3553
|7,3996
|% 0,21
|
|Riyal
|1,8205
|1,8297
|% -0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.879
|1.880
|8,35
|
|Altın Gr.
|414
|414
|1,69
|
|Cumhuriyet
|2.694
|2.717
|18,90
|
|Tam
|2.775
|2.788
|19,40
|
|Yarım
|1.347
|1.364
|9,50
|
|Çeyrek
|676
|683
|4,80
|
|Gümüş.Ons
|22,68
|22,71
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|5,00
|5,01
|-0,06
|
|B. Petrol
|44,12
|44,12
|-0,16
|