***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim









RIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDayanak Göstergesi BİST 30 Endeksi Olan Varantlar:2020/26 ve 2020/34 sayılı Borsa İstanbul duyurusu kapsamında 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü devreye alınacak olan BİST 30 endeksinden iki sıfır atılması geçişi nedeni ile, dayanak göstergesi BİST 30 Endeksi olan varantlarımızın kullanım fiyatları ve çarpanları değiştirilecektir. Yapılan değişikliklerin varant fiyatları üzerinde etkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle portföyünde ilgili varantları bulunduran yatırımcılar yapılan değişikliklerden olumlu veya olumsuz yönde etkilenmeyeceklerdir. Değişiklikler 27 Temmuz 2020 Pazartesi günü devreye alınacaktır. Ekte değişiklikler sonrası ilgili varantların yeni uzun kodları paylaşılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861332BIST