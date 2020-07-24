***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
24.07.2020 09:05
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861498
BIST
10:29118.768
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -263,16
|Açılış
|: 118.501
|
|Önceki Kapanış
|: 119.031
|
118.948
En Düşük
118.221
10:296,8491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0056
|Açılış
|: 6,8920
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8950
|
6,8501
En Düşük
6,8335
10:297,9536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0149
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9450
|
7,9572
En Düşük
7,9191
10:29417,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 1,90
|Açılış
|: 417,11
|
|Önceki Kapanış
|: 415,21
|
417,35
En Düşük
413,90
BIST En Aktif Hisseler
|DARDL
|13,31
|886.925
|% 10,00
|
|KONYA
|413,80
|10.554.797
|% 9,99
|
|FRIGO
|32,58
|1.057.156
|% 9,99
|
|PKENT
|652,10
|847.730
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,15
|143.115
|% 9,98
|
|KUTPO
|33,58
|11.308.375
|% -9,97
|
|MERIT
|33,00
|66.924
|% -9,89
|
|SELGD
|3,25
|160.472
|% -9,72
|
|AKGUV
|4,52
|872.555
|% -7,00
|
|SODSN
|12,01
|37.591
|% -5,43
|
|ASELS
|35,34
|775.531.503
|% 0,57
|
|SISE
|6,60
|628.611.159
|% 4,76
|
|EKGYO
|2,33
|257.229.541
|% 0,00
|
|TRKCM
|4,39
|205.433.982
|% 3,54
|
|ALKIM
|15,09
|178.606.561
|% 6,87
|
|EKGYO
|2,33
|257.229.541
|% 0,00
|
|SISE
|6,60
|628.611.159
|% 4,76
|
|TRKCM
|4,39
|205.433.982
|% 3,54
|
|TSKB
|1,25
|36.254.403
|% -0,79
|
|ODAS
|2,74
|75.378.907
|% -0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6872
|8,7308
|% -0,03
|
|Frank
|7,3727
|7,4171
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8201
|1,8292
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|7,77
|
|Altın Gr.
|417
|417
|1,90
|
|Cumhuriyet
|2.713
|2.738
|14,20
|
|Tam
|2.795
|2.809
|14,50
|
|Yarım
|1.357
|1.374
|7,10
|
|Çeyrek
|680
|688
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|22,72
|22,76
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|4,99
|5,00
|0,02
|
|B. Petrol
|43,08
|43,08
|-0,25
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Seans Raporu
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