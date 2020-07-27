***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
27.07.2020 09:08
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861926
BIST
11:101.199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 7,36
|Açılış
|: 1.192
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.203
En Düşük
1.192
11:106,8488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 6,8980
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9030
|
6,8493
En Düşük
6,8322
11:108,0189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0363
|Açılış
|: 8,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0050
|
8,0275
En Düşük
7,9455
11:10425,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 7,13
|Açılış
|: 425,97
|
|Önceki Kapanış
|: 418,84
|
428,17
En Düşük
417,83
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|2.432,30
|12.527.672
|% 10,00
|
|ATLAS
|2,31
|1.396.448
|% 10,00
|
|PKENT
|717,30
|230.253
|% 10,00
|
|BFREN
|976,50
|4.865.900
|% 9,99
|
|EGEEN
|877,20
|25.164.018
|% 9,99
|
|ARTI
|1,73
|36.807
|% -9,90
|
|EMNIS
|3,56
|17.800
|% -8,95
|
|SELGD
|3,01
|316.676
|% -7,10
|
|UFUK
|6,92
|66.031
|% -6,99
|
|EGCYO
|1,10
|100.112
|% -6,78
|
|EKGYO
|2,33
|356.677.721
|% 0,00
|
|ASELS
|35,26
|331.083.255
|% 0,51
|
|SISE
|6,37
|251.312.187
|% -1,39
|
|SASA
|14,10
|190.986.918
|% 2,92
|
|GARAN
|7,91
|165.174.960
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,33
|356.677.721
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,97
|102.242.127
|% 6,59
|
|IHLGM
|1,83
|126.180.670
|% 3,39
|
|IHYAY
|1,38
|72.960.102
|% 9,52
|
|GSDHO
|2,62
|138.092.655
|% 9,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7581
|8,8020
|% 0,26
|
|Frank
|7,4225
|7,4673
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8204
|1,8295
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.940
|37,94
|
|Altın Gr.
|426
|426
|7,25
|
|Cumhuriyet
|2.802
|2.832
|-2,00
|
|Tam
|2.859
|2.876
|81,00
|
|Yarım
|1.388
|1.406
|38,60
|
|Çeyrek
|696
|704
|19,30
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,11
|1,33
|
|Gümüş Gr.
|5,30
|5,30
|0,28
|
|B. Petrol
|43,66
|43,66
|-0,12
|