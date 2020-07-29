***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
29.07.2020 09:02
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862934
BIST
18:051.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.198
En Düşük
1.153
18:056,9404
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0065
|Açılış
|: 7,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9557
En Düşük
6,9132
18:058,1677
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0322
|Açılış
|: 8,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1798
En Düşük
8,1145
18:05435,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,19
|Açılış
|: 435,68
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,57
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|KRGYO
|5,50
|19.039.079
|% 10,00
|
|KNFRT
|12,43
|41.394.359
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|39.860.644
|% 10,00
|
|FMIZP
|100,10
|79.151.715
|% 10,00
|
|TKURU
|44,66
|776.637
|% 10,00
|
|FRIGO
|30,78
|2.129.761
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.335,80
|949.644
|% -10,00
|
|DARDL
|12,88
|3.436.262
|% -9,99
|
|KLNMA
|46,72
|90.738.785
|% -9,98
|
|MEGAP
|3,61
|1.192.778
|% -9,98
|
|ASELS
|36,48
|2.827.349.375
|% -3,18
|
|GUSGR
|5,96
|2.148.941.265
|% 5,30
|
|KRDMD
|3,03
|1.346.760.823
|% -2,57
|
|EKGYO
|2,22
|1.321.697.543
|% -4,31
|
|GARAN
|7,40
|1.250.164.138
|% -4,76
|
|EKGYO
|2,22
|1.321.697.543
|% -4,31
|
|KRDMD
|3,03
|1.346.760.823
|% -2,57
|
|GUSGR
|5,96
|2.148.941.265
|% 5,30
|
|IHLAS
|0,90
|319.284.709
|% -9,09
|
|IHLGM
|1,68
|422.965.738
|% -8,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9370
|8,9818
|% 0,00
|
|Frank
|7,5335
|7,5789
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8442
|1,8534
|% 0,10
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|-7,41
|
|Altın Gr.
|436
|436
|-1,19
|
|Cumhuriyet
|2.849
|2.889
|-7,00
|
|Tam
|2.935
|2.971
|-7,20
|
|Yarım
|1.425
|1.450
|-3,50
|
|Çeyrek
|715
|726
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|24,11
|24,16
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|5,39
|5,40
|-0,04
|
|B. Petrol
|43,63
|43,63
|0,02
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59MSGYO
Yüzde -6.86 oranında düşüşle 2.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 650, 448 adet işlem
-
17:58MRGYO
Yüzde -7.80 oranında düşüşle 2.01 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 286, 992 adet işlem
-
17:57BTCIM
Yüzde -7.73 oranında düşüşle 4.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 554, 097 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 43 kaybederek (% -3.05 ) 1, 064
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : POLTK, TKURU, KUYAS