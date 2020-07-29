***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
29.07.2020 09:33
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 28.07.2020 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili::
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 28 Temmuz 2020 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 5 Ağustos 2020 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862939
BIST
12:221.149
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,34
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
12:226,9601
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0262
|Açılış
|: 7,0480
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9659
En Düşük
6,9132
12:228,1997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0642
|Açılış
|: 8,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2055
En Düşük
8,1145
12:22438,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,40
|Açılış
|: 438,27
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,68
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|78,10
|13.017.302
|% 10,00
|
|BFREN
|1.181,50
|24.903.422
|% 10,00
|
|VKFYO
|11,88
|12.752.307
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|27.390.006
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|872.240
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|6.013.775
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|60.487
|% -9,82
|
|DARDL
|11,62
|535.763
|% -9,78
|
|EGCYO
|0,94
|145.126
|% -9,62
|
|ROYAL
|1,97
|46.886
|% -7,94
|
|ASELS
|36,64
|1.078.974.983
|% 0,44
|
|GUSGR
|6,08
|744.304.013
|% 2,01
|
|EKGYO
|2,21
|732.147.380
|% -0,45
|
|GARAN
|7,34
|481.624.156
|% -0,81
|
|KRDMD
|3,03
|432.004.169
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,21
|732.147.380
|% -0,45
|
|KRDMD
|3,03
|432.004.169
|% 0,00
|
|TSKB
|1,17
|161.248.089
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,88
|112.950.700
|% -2,22
|
|GUSGR
|6,08
|744.304.013
|% 2,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0041
|9,0492
|% 0,75
|
|Frank
|7,5732
|7,6188
|% 0,70
|
|Riyal
|1,8506
|1,8599
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.959
|-0,16
|
|Altın Gr.
|438
|438
|1,44
|
|Cumhuriyet
|2.873
|2.901
|5,40
|
|Tam
|2.959
|2.984
|5,60
|
|Yarım
|1.436
|1.456
|2,70
|
|Çeyrek
|720
|729
|1,30
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,42
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|5,45
|5,46
|0,01
|
|B. Petrol
|44,16
|44,16
|0,55
|