***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
29.07.2020 18:48
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 29.07.2020 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 29 Temmuz 2020 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur. Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 6 Ağustos 2020 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863658
BIST
18:051.136
En Yüksek
|Değişim
|: -1,49%
|| -17,15
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.121
18:056,9903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,0564
|Açılış
|: 7,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
7,0042
En Düşük
6,9132
18:058,2550
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,1195
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2715
En Düşük
8,1145
18:05439,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 3,04
|Açılış
|: 439,91
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
441,01
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|35,20
|72.028.015
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|49.049.693
|% 10,00
|
|IHYAY
|1,43
|136.343.806
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|4.078.262
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|16.653.648
|% 10,00
|
|AKMGY
|38,72
|18.366.725
|% -10,00
|
|KENT
|2.408,00
|17.567.313
|% -10,00
|
|POLTK
|149,20
|731.823
|% -9,96
|
|TDGYO
|5,21
|19.715.938
|% -9,71
|
|NUGYO
|7,44
|68.524.895
|% -9,49
|
|ASELS
|35,28
|2.309.536.364
|% -3,29
|
|GUSGR
|6,27
|2.140.948.304
|% 5,20
|
|GARAN
|7,10
|1.589.460.764
|% -4,05
|
|EKGYO
|2,23
|1.367.424.771
|% 0,45
|
|KRDMD
|3,04
|859.860.913
|% 0,33
|
|EKGYO
|2,23
|1.367.424.771
|% 0,45
|
|GUSGR
|6,27
|2.140.948.304
|% 5,20
|
|KRDMD
|3,04
|859.860.913
|% 0,33
|
|IHLAS
|0,91
|253.237.671
|% 1,11
|
|TSKB
|1,15
|320.276.841
|% -1,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0302
|9,0755
|% 1,05
|
|Frank
|7,6116
|7,6575
|% 1,21
|
|Riyal
|1,8558
|1,8651
|% 0,73
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.961
|1,98
|
|Altın Gr.
|440
|440
|3,48
|
|Cumhuriyet
|2.888
|2.930
|34,00
|
|Tam
|2.975
|3.020
|41,70
|
|Yarım
|1.444
|1.469
|15,90
|
|Çeyrek
|724
|737
|9,30
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,21
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|5,43
|5,44
|-0,00
|
|B. Petrol
|43,96
|43,96
|0,35
|
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