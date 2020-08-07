***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
07.08.2020 09:07
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866272
BIST
10:301.026
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -8,00
|Açılış
|: 1.030
|
|Önceki Kapanış
|: 1.034
|
1.036
En Düşük
1.018
10:307,3194
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,0908
|Açılış
|: 7,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,3212
En Düşük
7,2144
10:308,6753
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0629
|Açılış
|: 8,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6753
En Düşük
8,5597
10:30484,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 4,85
|Açılış
|: 484,28
|
|Önceki Kapanış
|: 479,43
|
484,62
En Düşük
478,68
BIST En Aktif Hisseler
|TKURU
|41,68
|1.139.198
|% 9,97
|
|EKIZ
|10,29
|958.925
|% 9,94
|
|FADE
|2,90
|98.516
|% 9,85
|
|ROYAL
|3,00
|3.582.768
|% 7,14
|
|RTALB
|50,40
|57.040.054
|% 6,82
|
|BFREN
|695,70
|400.723
|% -10,00
|
|KENT
|1.422,00
|322.794
|% -10,00
|
|YONGA
|21,06
|51.450
|% -10,00
|
|ORMA
|9,72
|1.128
|% -10,00
|
|PKENT
|626,40
|917.050
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,80
|356.133.864
|% -4,76
|
|SISE
|5,91
|200.063.352
|% 2,78
|
|ASELS
|14,98
|182.737.064
|% -1,90
|
|GARAN
|6,47
|118.648.512
|% 0,00
|
|EREGL
|8,09
|111.176.142
|% 1,38
|
|EKGYO
|1,80
|356.133.864
|% -4,76
|
|TSKB
|1,03
|52.833.776
|% -0,96
|
|SISE
|5,91
|200.063.352
|% 2,78
|
|KRDMD
|2,54
|80.214.214
|% -1,93
|
|IHLAS
|0,71
|22.434.028
|% -6,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5604
|9,6084
|% 0,98
|
|Frank
|7,9940
|8,0421
|% 1,06
|
|Riyal
|1,9446
|1,9543
|% 1,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|484
|484
|4,51
|
|Cumhuriyet
|3.206
|3.371
|27,50
|
|Tam
|3.303
|3.489
|28,40
|
|Yarım
|1.603
|1.691
|13,70
|
|Çeyrek
|804
|851
|6,90
|