***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
12.08.2020 16:15
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilecek olan 176 adet Yatırım Kuruluşu Varantı 13.08.2020 tarihinde BİST Kollektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı'nda işlem görmeye başlayacaktır. İhraç edilecek olan Yatırım Kuruluşu Varantlarının ilk satış fiyatları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. İlk satış fiyatı sadece seansın ilk açılışında uygulanacak fiyattır ve varantların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren varant satış fiyatı değişiklik gösterebilecektir. Varant'ların seans boyunca ilk satış fiyatından ihraç edileceği kanısına varılmaması gerekmektedir. Varantlar'ın ihraç fiyatları sürekli olarak düzeltilecek ve açılış fiyatından işlem görmeyebilecektir. Satış fiyatının belirlenmesine ilişkin detaylı açıklama ilgili Sermaye Piyasası Aracı Notu'nun 5.3 numaralı bölümünde verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868338
BIST
16:521.112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,79
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.119
En Düşük
1.096
16:527,3050
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,1004
|Açılış
|: 7,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3304
En Düşük
7,1827
16:528,6084
En Yüksek
|Değişim
|: 1,48%
|| 0,1257
|Açılış
|: 8,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,6396
En Düşük
8,4425
16:52453,05
En Yüksek
|Değişim
|: 2,32%
|| 10,26
|Açılış
|: 453,08
|
|Önceki Kapanış
|: 442,79
|
458,48
En Düşük
433,64
BIST En Aktif Hisseler16:52
|FADE
|3,85
|18.200.055
|% 10,00
|
|KENT
|1.892,60
|20.058.402
|% 10,00
|
|LINK
|29,32
|8.476.766
|% 9,98
|
|DMSAS
|5,62
|38.738.024
|% 9,98
|
|MRSHL
|156,60
|74.190.757
|% 9,97
|
|RTALB
|47,70
|145.084.178
|% -10,00
|
|AYCES
|42,12
|128.815
|% -10,00
|
|PKENT
|780,50
|1.708.748
|% -10,00
|
|NUGYO
|6,40
|34.869.978
|% -9,99
|
|BURVA
|67,75
|4.401.270
|% -9,97
|
|THYAO
|11,70
|2.141.822.680
|% 0,78
|
|EKGYO
|2,04
|1.432.775.029
|% -1,45
|
|GARAN
|7,11
|1.416.959.720
|% 0,85
|
|KRDMD
|3,05
|1.239.844.790
|% 7,39
|
|ASELS
|17,73
|940.114.664
|% -2,04
|
|EKGYO
|2,04
|1.432.775.029
|% -1,45
|
|KRDMD
|3,05
|1.239.844.790
|% 7,39
|
|GARAN
|7,11
|1.416.959.720
|% 0,85
|
|ODAS
|2,44
|477.542.558
|% 2,95
|
|THYAO
|11,70
|2.141.822.680
|% 0,78
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2962
|7,3050
|% 1,39
|
|Euro
|8,5910
|8,6084
|% 1,48
|
|Sterlin
|9,4620
|9,5095
|% 0,97
|
|Frank
|7,9534
|8,0013
|% 1,63
|
|Riyal
|1,9345
|1,9442
|% 1,01
|
|16:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|29,03
|
|Altın Gr.
|456
|456
|13,36
|
|Cumhuriyet
|3.021
|3.067
|3,00
|
|Tam
|3.015
|3.093
|9,83
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|4,76
|
|Çeyrek
|731
|748
|2,38
|
|Gümüş.Ons
|25,80
|25,83
|1,01
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|0,32
|
|B. Petrol
|45,31
|45,31
|0,81
|
Seans Raporu
16:52
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-
17:02XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 19 artarak (% 0.10 ) 1, 250
-
17:02XU100
Endeks 1, 109 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 07 altında . İşlem hacmi 19, 176.00 milyon TL de
-
17:02DOBUR
Yüzde -5.56 oranında düşüşle 27.18 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 691 adet işlem
-
17:01GUSGR
Yüzde 4.62 oranında artışla 6.12 lira fiyatla işlem gören hissede 126, 652, 695 adet işlem
-
17:00GUSGR
Yüzde 4.44 oranında artışla 6.11 lira fiyatla işlem gören hissede 126, 099, 673 adet işlem