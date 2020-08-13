***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
13.08.2020 08:57
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868507
BIST
18:051.114
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.115
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.119
En Düşük
1.096
18:057,3333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 7,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2550
|
7,3372
En Düşük
7,3122
18:058,6903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0485
|Açılış
|: 8,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5050
|
8,6903
En Düşük
8,6148
18:05454,48
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,43
|Açılış
|: 454,48
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
457,89
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKGYO
|2,04
|1.596.874.233
|% 0,00
|
|IDGYO
|4,61
|22.645.629
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,02
|1.664.443.792
|% 0,00
|
|KERVT
|5,04
|47.124.983
|% 0,00
|
|SASA
|13,46
|209.714.059
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,04
|1.596.874.233
|% 0,00
|
|IDGYO
|4,61
|22.645.629
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,02
|1.664.443.792
|% 0,00
|
|KERVT
|5,04
|47.124.983
|% 0,00
|
|SASA
|13,46
|209.714.059
|% 0,00
|
|THYAO
|11,42
|2.410.406.517
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,02
|1.664.443.792
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,04
|1.596.874.233
|% 0,00
|
|GARAN
|7,07
|1.564.200.722
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,09
|1.106.299.438
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,04
|1.596.874.233
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,02
|1.664.443.792
|% 0,00
|
|ODAS
|2,53
|660.942.912
|% 0,00
|
|GARAN
|7,07
|1.564.200.722
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,51
|304.304.909
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3246
|7,3333
|% 0,00
|
|Euro
|8,6694
|8,6903
|% 0,56
|
|Sterlin
|9,5529
|9,6008
|% 0,26
|
|Frank
|8,0194
|8,0677
|% 0,14
|
|Riyal
|1,9480
|1,9578
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.930
|13,66
|
|Altın Gr.
|454
|454
|2,40
|
|Cumhuriyet
|3.028
|3.073
|9,00
|
|Tam
|3.017
|3.095
|11,56
|
|Yarım
|1.458
|1.497
|5,60
|
|Çeyrek
|731
|748
|2,80
|
|Gümüş.Ons
|25,85
|25,89
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,10
|0,07
|
|B. Petrol
|45,26
|45,26
|-0,17
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58CIMSA
Yüzde 4.92 oranında artışla 11.74 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 418, 647 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 1, 114 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 39 üstünde . İşlem hacmi 21, 912.00 milyon TL de
-
17:57ADESE
Yüzde 6.81 oranında artışla 2.04 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 554, 688 adet işlem
-
17:56LINK
Yüzde 9.98 oranında artışla 29.32 lira fiyatla işlem gören hissede 296, 120 adet işlem
-
17:55BERA
Yüzde 9.96 oranında artışla 7.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 244, 076 adet işlem