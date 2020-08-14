***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
14.08.2020 09:21
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868884
BIST
10:351.094
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -6,15
|Açılış
|: 1.094
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.096
En Düşük
1.087
10:357,3684
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0275
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3702
En Düşük
7,3269
10:358,6966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0185
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7055
En Düşük
8,6435
10:35460,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,62
|Açılış
|: 460,40
|
|Önceki Kapanış
|: 461,01
|
463,53
En Düşük
458,69
BIST En Aktif Hisseler10:35
|KENT
|2.289,90
|2.724.981
|% 10,00
|
|ULAS
|4,98
|4.570.926
|% 9,93
|
|FADE
|4,65
|2.940.874
|% 9,93
|
|TKURU
|66,95
|900.611
|% 9,93
|
|SILVR
|4,99
|6.959.872
|% 9,91
|
|RALYH
|16,11
|1.748.346
|% -10,00
|
|BURVA
|54,90
|359.595
|% -10,00
|
|KLGYO
|8,38
|702.873
|% -9,99
|
|KUTPO
|26,62
|6.265.656
|% -9,95
|
|UZERB
|4,19
|51.717
|% -9,89
|
|EKGYO
|1,96
|293.810.917
|% -1,01
|
|TUPRS
|79,50
|148.203.936
|% 1,40
|
|THYAO
|11,04
|143.026.547
|% -0,90
|
|KARSN
|3,22
|114.913.973
|% -2,13
|
|TSPOR
|4,46
|112.091.672
|% 6,70
|
|EKGYO
|1,96
|293.810.917
|% -1,01
|
|TSKB
|1,10
|48.821.996
|% -1,79
|
|DOHOL
|2,09
|86.132.966
|% 2,96
|
|KARSN
|3,22
|114.913.973
|% -2,13
|
|YKBNK
|2,08
|68.303.613
|% -1,42
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3624
|7,3684
|% 0,37
|
|Euro
|8,6883
|8,6966
|% 0,21
|
|Sterlin
|9,5913
|9,6394
|% 0,31
|
|Frank
|8,0531
|8,1016
|% 0,23
|
|Riyal
|1,9590
|1,9688
|% 0,40
|
|10:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.943
|1.943
|-10,76
|
|Altın Gr.
|461
|461
|0,45
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|18,00
|
|Tam
|3.030
|3.109
|13,83
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,69
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|26,49
|26,53
|-0,98
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,31
|-0,18
|
|B. Petrol
|44,80
|44,80
|-0,16
|
Seans Raporu
10:35
daha fazla
-
10:50HEKTS
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 12.53 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 466, 460 adet işlem
-
10:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 25 kaybederek (% -0.75 ) 1, 230
-
10:49
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, MRDIN, TSKB
-
10:49
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse MRDIN, EKGYO, TUPRS
-
10:49XU100
Endeks 1, 092 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 76 altında . İşlem hacmi 2, 607.00 milyon TL de