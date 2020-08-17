***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
17.08.2020 08:54
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869271
BIST
14:411.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,14
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.084
|
1.090
En Düşük
1.077
14:417,3959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0388
|Açılış
|: 7,4270
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,3967
En Düşük
7,3558
14:418,7702
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0563
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7450
|
8,7724
En Düşük
8,7054
14:41464,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 4,35
|Açılış
|: 464,46
|
|Önceki Kapanış
|: 460,11
|
465,03
En Düşük
457,31
BIST En Aktif Hisseler14:41
|HUBVC
|16,94
|65.783.482
|% 10,00
|
|ARMDA
|26,40
|8.171.600
|% 10,00
|
|SUMAS
|18,70
|208.000
|% 10,00
|
|ALCTL
|22,02
|45.359.321
|% 9,99
|
|FMIZP
|88,20
|1.321.773
|% 9,98
|
|KSTUR
|71,60
|131.030
|% -9,99
|
|SILVR
|4,50
|64.533.520
|% -9,82
|
|MSGYO
|3,40
|1.054.802
|% -9,81
|
|PKENT
|700,00
|1.053.500
|% -9,79
|
|BAYRK
|6,74
|9.788.891
|% -7,29
|
|GARAN
|6,96
|683.654.917
|% 2,65
|
|EKGYO
|1,94
|579.055.104
|% 0,52
|
|RTALB
|51,05
|520.581.604
|% 7,93
|
|KRDMD
|2,79
|485.645.289
|% 2,20
|
|KLGYO
|8,53
|438.095.346
|% 1,79
|
|EKGYO
|1,94
|579.055.104
|% 0,52
|
|KRDMD
|2,79
|485.645.289
|% 2,20
|
|YKBNK
|2,11
|230.447.453
|% 1,93
|
|GARAN
|6,96
|683.654.917
|% 2,65
|
|PETKM
|3,76
|363.515.828
|% 4,16
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3911
|7,3959
|% 0,53
|
|Euro
|8,7633
|8,7702
|% 0,65
|
|Sterlin
|9,6503
|9,6987
|% 0,55
|
|Frank
|8,1088
|8,1576
|% 0,59
|
|Riyal
|1,9661
|1,9759
|% 0,52
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|8,26
|
|Altın Gr.
|464
|464
|4,25
|
|Cumhuriyet
|3.088
|3.135
|-38,00
|
|Tam
|3.075
|3.152
|17,69
|
|Yarım
|1.486
|1.525
|8,56
|
|Çeyrek
|746
|762
|4,28
|
|Gümüş.Ons
|26,93
|26,98
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|0,14
|
|B. Petrol
|44,63
|44,63
|-0,17
|