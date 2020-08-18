***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
18.08.2020 09:10
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869589
BIST
18:051.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
0
En Düşük
0
18:057,3991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0154
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,4005
En Düşük
7,3688
18:058,8017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0452
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7450
|
8,8080
En Düşük
8,7426
18:05476,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 5,92
|Açılış
|: 476,75
|
|Önceki Kapanış
|: 470,83
|
476,96
En Düşük
469,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSGYO
|3,55
|39.444.346
|% 54,22
|
|SARKY
|7,00
|7.453.517
|% 50,00
|
|OTKAR
|136,30
|17.978.798
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,54
|66.752.497
|% 0,00
|
|GUSGR
|5,58
|469.922.413
|% 0,00
|
|ISFIN
|3,54
|66.752.497
|% 0,00
|
|OTKAR
|136,30
|17.978.798
|% 0,00
|
|OZGYO
|2,06
|33.316.181
|% 0,00
|
|PETKM
|3,84
|613.815.975
|% 0,00
|
|SELGD
|3,60
|802.436
|% 0,00
|
|GARAN
|6,96
|1.119.986.512
|% 0,00
|
|KLGYO
|7,55
|901.342.280
|% 0,00
|
|ASELS
|17,84
|792.299.352
|% 0,00
|
|RTALB
|52,00
|774.768.917
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,85
|772.424.967
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,93
|743.369.542
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,85
|772.424.967
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,10
|356.360.133
|% 0,00
|
|PETKM
|3,84
|613.815.975
|% 0,00
|
|GARAN
|6,96
|1.119.986.512
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3953
|7,3991
|% 0,21
|
|Euro
|8,7958
|8,8017
|% 0,52
|
|Sterlin
|9,6930
|9,7416
|% 0,59
|
|Frank
|8,1419
|8,1909
|% 0,49
|
|Riyal
|1,9670
|1,9769
|% 0,34
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.005
|2.006
|20,33
|
|Altın Gr.
|475
|475
|3,86
|
|Cumhuriyet
|3.131
|3.179
|6,00
|
|Tam
|3.121
|3.200
|66,49
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|32,16
|
|Çeyrek
|757
|774
|16,09
|
|Gümüş.Ons
|28,01
|28,05
|0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|0,12
|
|B. Petrol
|45,25
|45,25
|-0,12
|