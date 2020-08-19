***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
19.08.2020 09:06
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869860
BIST
18:051.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.088
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.101
En Düşük
1.084
18:057,3813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0082
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,3814
En Düşük
7,3518
18:058,8186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0136
|Açılış
|: 8,8050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,8260
En Düşük
8,7756
18:05471,87
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,53
|Açılış
|: 471,39
|
|Önceki Kapanış
|: 474,40
|
475,76
En Düşük
470,52
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARMDA
|29,04
|6.026.582
|% 10,00
|
|MAKTK
|2,53
|90.056.109
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,09
|9.993.185
|% 10,00
|
|RTALB
|57,20
|666.630.687
|% 10,00
|
|TKURU
|80,95
|340.880
|% 9,99
|
|SILVR
|4,05
|194.243.528
|% -10,00
|
|RALYH
|13,05
|37.926.518
|% -10,00
|
|KENT
|2.266,70
|15.100.755
|% -10,00
|
|KLGYO
|6,80
|545.867.176
|% -9,93
|
|SEKFK
|4,11
|22.578.590
|% -9,87
|
|GARAN
|7,13
|1.392.503.819
|% 2,44
|
|GUSGR
|6,13
|1.082.278.309
|% 9,86
|
|ASELS
|17,70
|799.053.971
|% -0,78
|
|RTALB
|57,20
|666.630.687
|% 10,00
|
|KRDMD
|2,87
|630.922.713
|% 0,70
|
|EKGYO
|1,94
|615.266.023
|% 0,52
|
|KRDMD
|2,87
|630.922.713
|% 0,70
|
|GARAN
|7,13
|1.392.503.819
|% 2,44
|
|GUSGR
|6,13
|1.082.278.309
|% 9,86
|
|YKBNK
|2,13
|253.834.320
|% 1,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3752
|7,3813
|% 0,11
|
|Euro
|8,8087
|8,8186
|% 0,15
|
|Sterlin
|9,7479
|9,7968
|% 0,21
|
|Frank
|8,1391
|8,1881
|% 0,21
|
|Riyal
|1,9620
|1,9718
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.993
|-9,43
|
|Altın Gr.
|471
|471
|-3,48
|
|Cumhuriyet
|3.153
|3.201
|22,00
|
|Tam
|3.128
|3.207
|6,77
|
|Yarım
|1.512
|1.551
|3,28
|
|Çeyrek
|758
|776
|1,63
|
|Gümüş.Ons
|27,58
|27,62
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,04
|
|B. Petrol
|45,06
|45,06
|-0,40
|