***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
24.08.2020 09:06
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/870793
BIST
13:231.117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 7,40
|Açılış
|: 1.111
|
|Önceki Kapanış
|: 1.110
|
1.118
En Düşük
1.108
13:237,3722
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0360
|Açılış
|: 7,4130
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4020
|
7,3729
En Düşük
7,2756
13:238,7340
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0951
|Açılış
|: 8,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6950
|
8,7343
En Düşük
8,5516
13:23461,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,79
|Açılış
|: 461,61
|
|Önceki Kapanış
|: 457,82
|
461,68
En Düşük
452,32
BIST En Aktif Hisseler13:23
|EMKEL
|3,30
|8.660.047
|% 10,00
|
|IZMDC
|17,82
|3.880.496
|% 10,00
|
|TKURU
|96,90
|2.971.832
|% 9,99
|
|CRDFA
|6,28
|5.010.783
|% 9,98
|
|KENT
|337,30
|1.895.289
|% 9,98
|
|BURVA
|53,30
|1.264.116
|% -9,97
|
|EGCYO
|0,92
|164.034
|% -7,07
|
|BURCE
|23,00
|1.131.232
|% -6,20
|
|ORMA
|9,00
|52.727
|% -5,26
|
|UZERB
|4,00
|115.696
|% -4,76
|
|PETKM
|4,16
|1.580.640.085
|% -0,72
|
|TUPRS
|85,25
|788.418.092
|% 2,83
|
|GUSGR
|6,37
|597.760.112
|% 5,64
|
|ZOREN
|2,63
|346.680.809
|% 0,38
|
|GARAN
|7,06
|302.078.000
|% -0,28
|
|PETKM
|4,16
|1.580.640.085
|% -0,72
|
|EKGYO
|1,96
|294.067.285
|% 0,51
|
|ZOREN
|2,63
|346.680.809
|% 0,38
|
|GUSGR
|6,37
|597.760.112
|% 5,64
|
|GSRAY
|2,84
|264.396.876
|% 6,77
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3701
|7,3722
|% 0,49
|
|Euro
|8,7290
|8,7340
|% 1,10
|
|Sterlin
|9,6376
|9,6859
|% 0,66
|
|Frank
|8,0669
|8,1155
|% 0,65
|
|Riyal
|1,9585
|1,9683
|% 0,43
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|7,13
|
|Altın Gr.
|461
|461
|3,45
|
|Cumhuriyet
|3.071
|3.117
|-18,00
|
|Tam
|3.055
|3.133
|15,21
|
|Yarım
|1.477
|1.515
|7,36
|
|Çeyrek
|741
|758
|3,68
|
|Gümüş.Ons
|26,78
|26,82
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|0,02
|
|B. Petrol
|45,25
|45,25
|0,32
|