***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
26.08.2020 09:07
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871183
BIST
10:251.094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 2,12
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.086
10:257,3987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0085
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,4161
En Düşük
7,3684
10:258,7473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7855
En Düşük
8,7115
10:25455,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,66
|Açılış
|: 455,79
|
|Önceki Kapanış
|: 458,44
|
460,21
En Düşük
455,18
BIST En Aktif Hisseler10:25
|CRDFA
|7,59
|6.923.233
|% 10,00
|
|INTEM
|15,73
|3.119.584
|% 10,00
|
|KENT
|408,10
|4.647.851
|% 10,00
|
|CRFSA
|6,83
|8.559.520
|% 9,98
|
|TKURU
|117,10
|284.202
|% 9,95
|
|FADE
|5,00
|930.975
|% -6,54
|
|BURCE
|20,00
|261.720
|% -5,93
|
|DGGYO
|12,79
|12.162.534
|% -5,54
|
|EGCYO
|0,91
|47.850
|% -5,21
|
|POLTK
|161,60
|4.202
|% -4,94
|
|SASA
|15,61
|205.181.098
|% -3,04
|
|PETKM
|4,13
|138.956.685
|% 0,49
|
|GUSGR
|6,39
|120.463.409
|% 2,57
|
|SISE
|6,01
|97.995.404
|% 0,50
|
|GARAN
|6,77
|92.638.233
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,88
|84.676.998
|% 0,00
|
|PETKM
|4,13
|138.956.685
|% 0,49
|
|YKBNK
|2,05
|68.456.492
|% -0,49
|
|GUSGR
|6,39
|120.463.409
|% 2,57
|
|SISE
|6,01
|97.995.404
|% 0,50
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3966
|7,3987
|% 0,12
|
|Euro
|8,7435
|8,7473
|% 0,01
|
|Sterlin
|9,6925
|9,7411
|% -0,03
|
|Frank
|8,0913
|8,1401
|% -0,27
|
|Riyal
|1,9667
|1,9765
|% 0,05
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-12,43
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-2,36
|
|Cumhuriyet
|3.034
|3.080
|-33,00
|
|Tam
|3.027
|3.104
|-25,23
|
|Yarım
|1.463
|1.501
|-12,20
|
|Çeyrek
|734
|751
|-6,11
|
|Gümüş.Ons
|26,25
|26,30
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,26
|-0,05
|
|B. Petrol
|46,42
|46,42
|0,13
|