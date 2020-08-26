***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
26.08.2020 09:36
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 25.08.2020 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A,Ş, tarafından ihraç edilmiş olan 25 Ağustos 2020 vade tarihli yatırım kuruluşu varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur, Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 28 Ağustos 2020 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871195
BIST
10:541.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,30
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.097
En Düşük
1.086
10:547,3729
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0173
|Açılış
|: 7,4340
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4160
|
7,4161
En Düşük
7,3448
10:548,7102
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0364
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7350
|
8,7855
En Düşük
8,6828
10:54455,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,90
|Açılış
|: 455,89
|
|Önceki Kapanış
|: 458,44
|
460,21
En Düşük
455,18
BIST En Aktif Hisseler10:54
|INTEM
|15,73
|3.197.684
|% 10,00
|
|KENT
|408,10
|4.647.851
|% 10,00
|
|CRFSA
|6,83
|9.666.294
|% 9,98
|
|TKURU
|117,10
|284.202
|% 9,95
|
|RALYH
|5,37
|2.457.092
|% 9,82
|
|DGGYO
|12,57
|20.010.745
|% -7,16
|
|FADE
|5,00
|930.975
|% -6,54
|
|BURCE
|20,00
|261.720
|% -5,93
|
|EGCYO
|0,91
|47.850
|% -5,21
|
|POLTK
|161,60
|4.202
|% -4,94
|
|SISE
|6,21
|415.614.687
|% 3,85
|
|SASA
|15,45
|356.914.291
|% -4,04
|
|PETKM
|4,15
|195.021.094
|% 0,97
|
|GUSGR
|6,38
|184.093.070
|% 2,41
|
|GARAN
|6,78
|180.284.955
|% 0,15
|
|SISE
|6,21
|415.614.687
|% 3,85
|
|EKGYO
|1,87
|107.082.116
|% -0,53
|
|YKBNK
|2,06
|102.656.220
|% 0,00
|
|PETKM
|4,15
|195.021.094
|% 0,97
|
|TRKCM
|4,07
|125.553.569
|% 2,52
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3656
|7,3729
|% -0,23
|
|Euro
|8,7004
|8,7102
|% -0,42
|
|Sterlin
|9,6906
|9,7392
|% -0,05
|
|Frank
|8,0865
|8,1352
|% -0,33
|
|Riyal
|1,9644
|1,9743
|% -0,07
|
|10:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.918
|-10,73
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-2,18
|
|Cumhuriyet
|3.034
|3.080
|-33,00
|
|Tam
|3.027
|3.104
|-25,23
|
|Yarım
|1.463
|1.501
|-12,20
|
|Çeyrek
|734
|751
|-6,11
|
|Gümüş.Ons
|26,34
|26,38
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,27
|6,28
|-0,03
|
|B. Petrol
|46,46
|46,46
|0,17
|