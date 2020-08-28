***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
28.08.2020 08:53
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871501
BIST
10:131.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,31
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.109
|
1.114
En Düşük
1.109
10:137,3469
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0102
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4040
|
7,3783
En Düşük
7,3321
10:138,7333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0322
|Açılış
|: 8,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7250
|
8,7472
En Düşük
8,6699
10:13460,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 4,40
|Açılış
|: 460,28
|
|Önceki Kapanış
|: 455,88
|
460,92
En Düşük
454,53
BIST En Aktif Hisseler10:11
|ETILR
|2,15
|160.164
|% 20,30
|
|PKENT
|944,00
|499.376
|% 10,00
|
|KENT
|493,70
|8.270.462
|% 9,98
|
|IZMDC
|26,06
|14.469.987
|% 9,96
|
|BURVA
|63,50
|770.636
|% 9,96
|
|FADE
|4,90
|337.414
|% -7,37
|
|BMELK
|5,00
|161.085
|% -5,84
|
|DERAS
|9,10
|527.849
|% -5,11
|
|DIRIT
|2,10
|63.735
|% -4,55
|
|DGGYO
|11,14
|1.336.236
|% -4,13
|
|TSPOR
|4,91
|92.418.505
|% 1,03
|
|PETKM
|4,10
|91.084.973
|% 0,24
|
|KRDMD
|3,02
|79.158.652
|% 2,72
|
|ZOREN
|2,72
|69.325.155
|% 1,12
|
|GUSGR
|6,59
|60.372.476
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,02
|79.158.652
|% 2,72
|
|ZOREN
|2,72
|69.325.155
|% 1,12
|
|PETKM
|4,10
|91.084.973
|% 0,24
|
|TSPOR
|4,91
|92.418.505
|% 1,03
|
|EKGYO
|1,88
|28.153.795
|% 0,53
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3367
|7,3456
|% -0,16
|
|Euro
|8,7298
|8,7397
|% 0,44
|
|Sterlin
|9,7262
|9,7749
|% 0,57
|
|Frank
|8,0886
|8,1374
|% 0,47
|
|Riyal
|1,9528
|1,9625
|% -0,04
|
|10:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|22,09
|
|Altın Gr.
|460
|461
|4,69
|
|Cumhuriyet
|3.027
|3.073
|-19,00
|
|Tam
|3.015
|3.093
|-20,54
|
|Yarım
|1.457
|1.496
|-9,94
|
|Çeyrek
|731
|748
|-4,97
|
|Gümüş.Ons
|27,39
|27,44
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,08
|
|B. Petrol
|45,47
|45,47
|-0,13
|