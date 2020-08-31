***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
31.08.2020 09:13
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871709
BIST
18:051.101
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.101
|
1.114
En Düşük
1.095
18:057,3433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0098
|Açılış
|: 7,3630
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3537
En Düşük
7,2953
18:058,7368
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0355
|Açılış
|: 8,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7666
En Düşük
8,6730
18:05464,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,83
|Açılış
|: 464,14
|
|Önceki Kapanış
|: 463,31
|
466,09
En Düşük
460,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GYHOL
|26,62
|79.543.997
|% 10,00
|
|DOKTA
|30,14
|7.864.768
|% 10,00
|
|METUR
|2,75
|4.633.433
|% 10,00
|
|RALYH
|6,49
|20.813.581
|% 10,00
|
|OZBAL
|6,06
|95.229.515
|% 9,98
|
|FMIZP
|86,55
|56.211.562
|% -7,43
|
|YKGYO
|3,78
|86.637.291
|% -7,13
|
|OYLUM
|3,20
|41.709.278
|% -6,71
|
|ORMA
|9,20
|242.403
|% -6,22
|
|DIRIT
|2,08
|305.279
|% -5,45
|
|KRDMD
|3,09
|1.435.722.724
|% 5,10
|
|GARAN
|6,92
|1.081.713.246
|% -1,00
|
|PETKM
|4,04
|1.067.895.765
|% -1,22
|
|ZOREN
|2,78
|889.323.828
|% 3,35
|
|TUPRS
|83,00
|777.870.862
|% -0,78
|
|KRDMD
|3,09
|1.435.722.724
|% 5,10
|
|ZOREN
|2,78
|889.323.828
|% 3,35
|
|PETKM
|4,04
|1.067.895.765
|% -1,22
|
|EKGYO
|1,83
|359.253.947
|% -2,14
|
|AKENR
|1,93
|318.480.550
|% -1,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3347
|7,3433
|% 0,13
|
|Euro
|8,7267
|8,7368
|% 0,41
|
|Sterlin
|9,7521
|9,8010
|% -0,10
|
|Frank
|8,0820
|8,1307
|% 0,06
|
|Riyal
|1,9497
|1,9595
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.966
|1,09
|
|Altın Gr.
|464
|464
|1,07
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.120
|10,00
|
|Tam
|3.062
|3.139
|45,82
|
|Yarım
|1.480
|1.518
|22,16
|
|Çeyrek
|742
|759
|11,08
|
|Gümüş.Ons
|27,97
|28,00
|0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,11
|
|B. Petrol
|46,08
|46,08
|0,27
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -14, 6 kaybederek (% -1.16 ) 1, 240
-
17:57CEMTS
Yüzde -5.10 oranında düşüşle 10.80 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 813, 625 adet işlem
-
17:56OYLUM
Yüzde -5.83 oranında düşüşle 3.23 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 861, 272 adet işlem
-
17:54XU100
Endeks 1, 098 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1 altında . İşlem hacmi 13, 178.00 milyon TL de
-
17:53DGGYO
Yüzde -4.48 oranında düşüşle 11.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 791, 820 adet işlem