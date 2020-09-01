***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
01.09.2020 10:02
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadesi 31.08.2020 olan İş Yatırım Varantlarının itfası ile ilgili:
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından ihraç edilmiş olan 31 Ağustos 2020 vade tarihli aracı kuruluş varantlarının vade sonu dayanak gösterge uzlaşı değerleri Ek'teki tabloda verilmiştir.
Uzlaşı ödemesi sıfır olan varantlar dönüşüme konu olmadan itfa olmuştur. Dönüşüme konu varantlarla ilgili ödemeler 3 Eylül 2020 tarihinde MKK tarafından gerçekleştirilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871921
BIST
11:191.079
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,03
|Açılış
|: 1.082
|
|Önceki Kapanış
|: 1.079
|
1.084
En Düşük
1.076
11:197,3715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0255
|Açılış
|: 7,3840
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3765
En Düşük
7,3225
11:198,8284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,0566
|Açılış
|: 8,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,8470
En Düşük
8,7425
11:19471,83
En Yüksek
|Değişim
|: 1,50%
|| 6,99
|Açılış
|: 471,83
|
|Önceki Kapanış
|: 464,84
|
472,39
En Düşük
463,76
BIST En Aktif Hisseler11:17
|DOGUB
|4,73
|32.953.856
|% 10,00
|
|INTEM
|21,78
|6.264.744
|% 10,00
|
|PKENT
|1.028,50
|2.088.167
|% 10,00
|
|FRIGO
|38,96
|475.039
|% 9,99
|
|SEKUR
|8,71
|6.603.124
|% 9,97
|
|IZMDC
|25,38
|514.224
|% -10,00
|
|AYCES
|45,50
|15.698
|% -9,90
|
|EKIZ
|7,99
|312.936
|% -8,16
|
|SELGD
|2,38
|39.382
|% -6,30
|
|DOKTA
|29,82
|10.243.691
|% -6,23
|
|ICBCT
|7,99
|216.203.966
|% 2,57
|
|GARAN
|6,79
|168.772.412
|% 0,44
|
|PETKM
|3,91
|148.325.594
|% 0,00
|
|KRDMD
|3,03
|148.023.012
|% -0,66
|
|FENER
|26,78
|146.600.355
|% 4,45
|
|EKGYO
|1,75
|136.959.637
|% -0,57
|
|KRDMD
|3,03
|148.023.012
|% -0,66
|
|PETKM
|3,91
|148.325.594
|% 0,00
|
|ZOREN
|2,66
|88.873.852
|% -1,48
|
|TSKB
|1,09
|33.438.576
|% 0,00
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3678
|7,3715
|% 0,35
|
|Euro
|8,8190
|8,8284
|% 0,65
|
|Sterlin
|9,8734
|9,9229
|% 0,84
|
|Frank
|8,1514
|8,2005
|% 0,67
|
|Riyal
|1,9604
|1,9702
|% 0,37
|
|11:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.989
|21,26
|
|Altın Gr.
|471
|472
|6,71
|
|Cumhuriyet
|3.090
|3.136
|16,00
|
|Tam
|3.075
|3.151
|12,36
|
|Yarım
|1.486
|1.524
|5,99
|
|Çeyrek
|745
|762
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|28,79
|28,84
|0,68
|
|Gümüş Gr.
|6,82
|6,83
|0,17
|
|B. Petrol
|45,84
|45,84
|0,56
|