***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
02.09.2020 08:59
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872815
BIST
10:161.087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,71
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.089
En Düşük
1.083
10:167,3758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0082
|Açılış
|: 7,3790
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3650
|
7,3764
En Düşük
7,3588
10:168,7591
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0187
|Açılış
|: 8,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7550
|
8,7941
En Düşük
8,7555
10:16465,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,09
|Açılış
|: 465,59
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
467,51
En Düşük
464,26
BIST En Aktif Hisseler10:16
|FRIGO
|23,16
|331.790
|% 20,97
|
|YKSLN
|8,05
|20.242.097
|% 13,94
|
|YONGA
|31,46
|210.908
|% 10,00
|
|BALAT
|2,31
|202.809
|% 10,00
|
|SEKUR
|9,58
|4.472.218
|% 9,99
|
|BURVA
|56,35
|486.864
|% -9,98
|
|IZMDC
|22,86
|165.506
|% -9,93
|
|BURCE
|21,76
|467.470
|% -6,61
|
|ULAS
|2,69
|570.545
|% -6,60
|
|RALYH
|5,68
|3.602.703
|% -5,65
|
|FENER
|30,18
|152.815.939
|% 7,02
|
|GSRAY
|3,26
|108.073.082
|% 2,84
|
|BJKAS
|3,27
|94.144.766
|% 5,48
|
|SISE
|6,22
|72.478.319
|% 0,32
|
|GARAN
|6,87
|60.954.717
|% -0,29
|
|GSRAY
|3,26
|108.073.082
|% 2,84
|
|BJKAS
|3,27
|94.144.766
|% 5,48
|
|EKGYO
|1,78
|47.819.738
|% 1,14
|
|KRDMD
|3,01
|48.822.544
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,06
|28.071.429
|% 0,00
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3725
|7,3758
|% 0,11
|
|Euro
|8,7520
|8,7591
|% -0,21
|
|Sterlin
|9,8159
|9,8651
|% -0,12
|
|Frank
|8,0553
|8,1038
|% -0,13
|
|Riyal
|1,9603
|1,9702
|% 0,14
|
|10:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|-10,31
|
|Altın Gr.
|466
|466
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|3.100
|3.147
|11,00
|
|Tam
|3.085
|3.163
|12,01
|
|Yarım
|1.491
|1.530
|5,80
|
|Çeyrek
|748
|765
|2,91
|
|Gümüş.Ons
|27,79
|27,83
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|-0,04
|
|B. Petrol
|45,97
|45,97
|0,39
|