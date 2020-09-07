***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
07.09.2020 10:34
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
"Pamuk varantların dayanak varlığının işlem gördüğü borsanın tatil olması sebebiyle işlem sıraları kapanacak varantların kapalı olacağı tarihi içeren tablo ekte yer almaktadır."
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873445
BIST
14:541.093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 6,67
|Açılış
|: 1.090
|
|Önceki Kapanış
|: 1.086
|
1.096
En Düşük
1.090
14:547,4655
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0321
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4655
En Düşük
7,4198
14:548,8294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0193
|Açılış
|: 8,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8379
En Düşük
8,7626
14:54462,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,51
|Açılış
|: 462,84
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,03
En Düşük
461,31
BIST En Aktif Hisseler14:54
|UTPYA
|7,70
|13.991.034
|% 10,00
|
|DITAS
|33,00
|3.715.556
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.656.789
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,71
|2.656.789
|% 10,00
|
|UZERB
|5,17
|343.567
|% 10,00
|
|KENT
|418,50
|11.172.181
|% -10,00
|
|IZMDC
|20,36
|5.882.514
|% -9,99
|
|PKENT
|1.232,00
|602.448
|% -9,99
|
|CRDFA
|6,47
|5.094.012
|% -9,89
|
|LUKSK
|27,96
|2.794.694
|% -6,86
|
|TURSG
|6,12
|677.845.793
|% 2,86
|
|SISE
|6,30
|647.150.883
|% 0,64
|
|FENER
|40,46
|640.601.350
|% 9,29
|
|EKGYO
|1,82
|559.356.553
|% 4,60
|
|GSRAY
|3,69
|363.862.837
|% 2,50
|
|EKGYO
|1,82
|559.356.553
|% 4,60
|
|ADESE
|2,16
|257.528.460
|% 5,88
|
|TURSG
|6,12
|677.845.793
|% 2,86
|
|SISE
|6,30
|647.150.883
|% 0,64
|
|GSRAY
|3,69
|363.862.837
|% 2,50
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4618
|7,4655
|% 0,43
|
|Euro
|8,8232
|8,8294
|% 0,22
|
|Sterlin
|9,7976
|9,8467
|% -0,45
|
|Frank
|8,1322
|8,1812
|% 0,34
|
|Riyal
|1,9839
|1,9939
|% 0,40
|
|14:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-4,84
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,52
|
|Cumhuriyet
|3.074
|3.121
|-5,00
|
|Tam
|3.061
|3.137
|-2,82
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|-1,36
|
|Çeyrek
|742
|759
|-0,69
|
|Gümüş.Ons
|26,81
|26,85
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,45
|0,01
|
|B. Petrol
|42,08
|42,08
|-0,58
|