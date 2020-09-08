***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
08.09.2020 09:03
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873868
BIST
10:181.102
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,93
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097
|
1.103
En Düşük
1.101
10:187,4699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0155
|Açılış
|: 7,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4660
|
7,4699
En Düşük
7,4364
10:188,8236
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0128
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8050
|
8,8257
En Düşük
8,7918
10:18463,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 1,15
|Açılış
|: 463,60
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
464,41
En Düşük
460,79
BIST En Aktif Hisseler10:18
|UTPYA
|8,47
|4.106.956
|% 10,00
|
|ARTI
|3,41
|407.966
|% 10,00
|
|VKFYO
|9,25
|9.753.787
|% 9,99
|
|YONGA
|46,04
|184.022
|% 9,99
|
|MERIT
|49,78
|993.609
|% 9,99
|
|DOBUR
|27,00
|11.421
|% -10,00
|
|PKENT
|1.108,80
|5.544
|% -10,00
|
|LUKSK
|26,86
|2.856.673
|% -9,99
|
|BURVA
|54,60
|403.494
|% -9,98
|
|CRDFA
|5,83
|17.566.297
|% -9,89
|
|GSRAY
|4,26
|191.763.311
|% 7,58
|
|FENER
|44,10
|141.739.083
|% 8,30
|
|TSPOR
|6,25
|105.512.607
|% 5,57
|
|THYAO
|10,88
|92.755.928
|% 1,12
|
|BJKAS
|3,88
|83.781.980
|% 6,01
|
|GSRAY
|4,26
|191.763.311
|% 7,58
|
|EKGYO
|1,85
|71.230.000
|% 1,65
|
|YGYO
|0,94
|22.679.803
|% 2,17
|
|IHLAS
|0,90
|20.048.457
|% -2,17
|
|BJKAS
|3,88
|83.781.980
|% 6,01
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4659
|7,4699
|% 0,21
|
|Euro
|8,8148
|8,8236
|% 0,15
|
|Sterlin
|9,7768
|9,8259
|% -0,05
|
|Frank
|8,0997
|8,1485
|% -0,02
|
|Riyal
|1,9844
|1,9944
|% 0,20
|
|10:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|3,18
|
|Altın Gr.
|463
|464
|1,28
|
|Cumhuriyet
|3.072
|3.118
|-8,00
|
|Tam
|3.060
|3.136
|-3,83
|
|Yarım
|1.479
|1.517
|-1,85
|
|Çeyrek
|742
|758
|-0,93
|
|Gümüş.Ons
|26,96
|27,00
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,04
|
|B. Petrol
|41,88
|41,88
|-0,14
|