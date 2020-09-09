***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
09.09.2020 09:03
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874071
BIST
11:561.092
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,84
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.090
|
1.095
En Düşük
1.087
11:567,4955
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0132
|Açılış
|: 7,5070
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5050
|
7,4957
En Düşük
7,4760
11:568,8197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0072
|Açılış
|: 8,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,8288
En Düşük
8,7995
11:56465,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,60
|Açılış
|: 465,43
|
|Önceki Kapanış
|: 464,83
|
465,77
En Düşük
462,93
BIST En Aktif Hisseler11:56
|FMIZP
|88,00
|20.848.320
|% 10,00
|
|COSMO
|3,85
|348.567
|% 10,00
|
|MRSHL
|226,80
|24.739.135
|% 9,99
|
|KONYA
|442,00
|26.729.679
|% 9,98
|
|KARTN
|656,50
|70.498.682
|% 9,98
|
|DOBUR
|24,30
|14.580
|% -10,00
|
|PKENT
|998,00
|64.870
|% -9,99
|
|LUKSK
|24,18
|2.478.136
|% -9,98
|
|KSTUR
|93,35
|314.123
|% -9,98
|
|TDGYO
|6,46
|9.229.355
|% -9,90
|
|AFYON
|4,21
|356.785.516
|% 4,73
|
|FENER
|49,08
|318.051.170
|% 9,60
|
|TSPOR
|6,93
|316.751.136
|% 6,45
|
|GSRAY
|4,69
|262.950.702
|% 7,82
|
|THYAO
|10,79
|251.572.388
|% 0,09
|
|EKGYO
|1,77
|202.577.711
|% -2,21
|
|ODAS
|2,56
|234.351.993
|% 2,40
|
|AFYON
|4,21
|356.785.516
|% 4,73
|
|GSRAY
|4,69
|262.950.702
|% 7,82
|
|VKGYO
|3,47
|185.336.554
|% 3,58
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4932
|7,4955
|% 0,18
|
|Euro
|8,8158
|8,8197
|% 0,08
|
|Sterlin
|9,6722
|9,7207
|% -0,14
|
|Frank
|8,1333
|8,1823
|% 0,15
|
|Riyal
|1,9916
|2,0016
|% 0,12
|
|11:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|0,35
|
|Altın Gr.
|464
|464
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-1,00
|
|Tam
|3.071
|3.147
|10,10
|
|Yarım
|1.484
|1.523
|4,89
|
|Çeyrek
|745
|761
|2,44
|
|Gümüş.Ons
|26,68
|26,71
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,00
|
|B. Petrol
|40,31
|40,31
|0,53
|