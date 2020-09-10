***IYM* *ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
10.09.2020 08:59
***IYM******ISMEN*** İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Yatırım Kuruluşu Varant / Sertifika / Senetlerine İlişkin Bildirim
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İhraççısı ve piyasa yapıcısı olduğumuz İş Yatırım Aracı Kuruluş Varantları'nda Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen alım satım işlemleri ile ilgili bilgi Ek'te yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874308
BIST
11:421.098
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,14
|Açılış
|: 1.101
|
|Önceki Kapanış
|: 1.100
|
1.103
En Düşük
1.096
11:427,4882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0033
|Açılış
|: 7,5010
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5080
|
7,4900
En Düşük
7,4679
11:428,8674
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0296
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8868
En Düşük
8,8221
11:42468,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,26
|Açılış
|: 468,62
|
|Önceki Kapanış
|: 468,88
|
469,10
En Düşük
466,77
BIST En Aktif Hisseler11:42
|TKURU
|333,30
|445.289
|% 10,00
|
|KSTUR
|125,40
|208.666
|% 10,00
|
|SUMAS
|27,30
|289.899
|% 9,99
|
|METUR
|5,18
|3.802.228
|% 9,98
|
|YONGA
|55,65
|862.074
|% 9,98
|
|DOBUR
|21,88
|50.674
|% -9,96
|
|IZMDC
|17,50
|830.288
|% -7,36
|
|CRDFA
|5,48
|16.530.484
|% -7,28
|
|EUYO
|2,00
|13.434.571
|% -6,98
|
|ARENA
|35,44
|22.785.673
|% -6,83
|
|PETKM
|4,32
|1.482.216.624
|% -4,21
|
|ZOREN
|2,85
|801.885.659
|% -1,38
|
|TUPRS
|82,00
|496.736.788
|% -3,36
|
|TSPOR
|7,20
|378.195.305
|% 0,56
|
|RTALB
|55,45
|317.536.475
|% 6,84
|
|PETKM
|4,32
|1.482.216.624
|% -4,21
|
|ZOREN
|2,85
|801.885.659
|% -1,38
|
|SKBNK
|1,51
|307.141.139
|% 9,42
|
|ALBRK
|1,51
|241.918.249
|% 3,42
|
|AKENR
|2,03
|210.876.134
|% -1,46
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4844
|7,4882
|% 0,04
|
|Euro
|8,8624
|8,8674
|% 0,33
|
|Sterlin
|9,7170
|9,7658
|% 0,09
|
|Frank
|8,2013
|8,2508
|% 0,29
|
|Riyal
|1,9900
|1,9999
|% -0,05
|
|11:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|0,10
|
|Altın Gr.
|469
|469
|-0,26
|
|Cumhuriyet
|3.109
|3.156
|1,00
|
|Tam
|3.094
|3.171
|3,16
|
|Yarım
|1.496
|1.534
|1,53
|
|Çeyrek
|750
|767
|0,77
|
|Gümüş.Ons
|26,99
|27,03
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,49
|6,50
|0,00
|
|B. Petrol
|40,43
|40,43
|-0,36
|